Инцидент произошел в яслях-садике, который расположен в поселке городского типа Новопокровка (Чугуевского района).

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Пятерых воспитанников учреждения положили в больницу из-за вспышки острых кишечных инфекций.

Диагноз и симптомы у детей

Детей госпитализировали в течение 24 – 28 декабря. Первичный диагноз у одного малыша – гастроэнтероколит, у остальных четырех – гастроэнтероколит и COVID-19.

Основные клинические проявления заболевания: повышение температуры тела, слабость, жидкий стул, рвота,

– отметили в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава.

Чтобы локализовать вспышку в садике и выяснить, почему и как заболели дети, специалисты Чугуевского филиала Центра:

провели эпидемиологическое расследование и санитарно-эпидемиологическое обследование;

дезинфицировали помещение,

отобрали пробы питьевой воды, суточных проб готовых блюд и смывов;

сделали бактериологическое обследование и организовали медицинское наблюдение всех, кто контактировал с заболевшими малышами.

Сейчас лабораторные исследования еще продолжаются. Закрыли ли учреждение на это время – не сообщается. На сайте садика отмечается, что его посещают 113 детей.

К слову, в Полтаве 2-летний мальчик вернулся из детского сада №34 "Журавлик" домой с разрезанным языком. Мальчику в больнице наложили пять швов. Что известно об инциденте читайте в статье.