Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины приняли 12 мая.
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Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что новый региональный университет на Харьковщине будет действовать с целью удовлетворения потребностей рынка труда в соответствующих специалистах и улучшения конкурентных возможностей обучения в вузах.
Какие вузы присоединятся к новому университету
К новосозданному Государственному биотехнологическому университету присоединяются:
- Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко,
- Харьковская государственная зооветеринарная академия,
- Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева,
- Харьковский государственный университет питания и торговли.
Студенты и другие лица, которые учатся в этих высших учебных заведениях, продолжат обучение в новообразованном университете по выбранным специальностям и источниками финансирования.
Добавим, что финансирование университета будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных МОН.
К слову, ранее Правительство разрешило создать Украинский государственный университет науки и технологий. Впоследствии к нему присоединят два других вуза. Детали – по ссылке.