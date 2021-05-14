Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины приняли 12 мая.

К теме В Украине создадут университет, в котором будут готовить специалистов по безопасности для государства

Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что новый региональный университет на Харьковщине будет действовать с целью удовлетворения потребностей рынка труда в соответствующих специалистах и ​​улучшения конкурентных возможностей обучения в вузах.

Какие вузы присоединятся к новому университету

К новосозданному Государственному биотехнологическому университету присоединяются:

Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко,

Харьковская государственная зооветеринарная академия,

Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева,

Харьковский государственный университет питания и торговли.

Студенты и другие лица, которые учатся в этих высших учебных заведениях, продолжат обучение в новообразованном университете по выбранным специальностям и источниками финансирования.

Добавим, что финансирование университета будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных МОН.

К слову, ранее Правительство разрешило создать Украинский государственный университет науки и технологий. Впоследствии к нему присоединят два других вуза. Детали – по ссылке.