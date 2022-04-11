В Харькове возобновляют обучение в школах

Власти Харькова решили возобновить учебный процесс в заведениях общего среднего образования. Все ради того, чтобы дети могли закончить учебный год.

Занятия будут возобновлены в дистанционном формате. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

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"Я всегда был против дистанционного обучения, но, учитывая, что в Украине идет война, обучение будет проходить дистанционно. В условиях войны оно будет организовано максимально безопасно для наших детей и учителей", – заверил Игорь Терехов.

По его словам, в городе будут задействованы электронные образовательные платформы и коммуникационные онлайн-сервисы.

Также он гарантировал индивидуальный подход к тем ученикам, которые из-за боевых действий не смогут продолжить дистанционное обучение.