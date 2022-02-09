В Харькове учительница душила и прижала ученика к парте: как ее наказали

Учительница английского языка из Харьковской специализированной школы №77 применила силу к школьнику. Так, во время урока педагог заламывала руку ребенку и тянула его по классу. За этот поступок ей выписали выговор.

Директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко подчеркнула, что это неприятная ситуация, и в управлении не оправдывают действия учителя, какие бы обстоятельства это спровоцировали.

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По ее словам, этот поступок не педагогический, и так нельзя делать.

Уже обсудили этот конфликт с педагогическим коллективом, отработали с полицией. Есть понимание с родителями, которые тоже согласны, что и ребенок вел себя не лучшим образом. Я извинилась перед ними от имени городского совета. Как итог, учительница получила выговор,

– рассказала Деменко.

В то же время Ольга Деменко считает, что уволить учительницу было бы перебором.

"Учительница работает в школе почти 10 лет, она характеризуется положительно, ранее к ответственности не привлекалась. Ее поддерживают другие учителя и родители. Это была досадная ошибка с ее стороны, которую, надеюсь, она больше не повторит", – добавила она.

Отметим, что инцидент произошел 31 января. На видео видно, как учительница тянет ученика к парте. Когда они остановились, женщина практически положила ребенка на парту и заламывала ему руки. Мальчик кричал, что ничего плохого не сделал.

Еще один ребенок за кадром говорит, что учительница якобы душила ученика. В то же время на заднем плане в это время стоял другой взрослый человек, который не пытался остановить проявление агрессии.

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К слову, под Киевом учительница младших классов Лариса Рудик совершала буллинг учеников. Одного школьника она ударила головой о парту так, что у него аж пошла кровь из губы. Детали – читайте в статье.