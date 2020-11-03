В Харькове после каникул школы должны были перейти на дистанционное обучение, только ученики 1 – 4 классов могли учиться в классах. Однако в некоторых учебных заведениях старшеклассники вышли на уроки.

С понедельника, 2 ноября, в школах Харькова началось обучение, но очно учиться должны были начать только ученики начальных классов. Об этом сообщила директор городского департамента образования Ольга Деменко, передает "Суспільне".

Интересно Как учителя должны организовывать дистанционное обучение: новые наставления от МОН

Ведь в красных зонах школы должны были перейти на дистанционное обучение. Однако госпожа Деменко отметила, что 2 ноября большинство школьников пришли в учебные заведения. "Необходимо было провести медосмотры, профилактические беседы с детьми, разговоры о дистанционном обучении, сделать соответствующие коррективы расписания и тому подобное", – сказала она.

Директор Харьковского департамента образования заверила, что ученики 5 – 11 классов перейдут на дистанционное обучение, уже полностью получив все задачи на ближайшую неделю.

Однако директор Харьковского лицея Светлана Кириченко сообщила, что уроки в школе оставили для 1-4 классов, 9-11 классы будут учиться трижды в неделю, в другие дни – дистанционно.

А заместитель директора школы №146 Наталья Плотникова, добавила, что старшие классы в школу будут приходить не каждый день, они будут работать по расписанию, однако в некоторые дни будут онлайн-уроки. "Такие предметы как математику, физику, химию, украинский язык – ученики будут изучать в школе", – добавила она.

По словам Деменко, с начала учебного года количество учащихся, которые заболели коронавирусом, не превышает 1%.

Больше о том, как в разных городах Украины школы начали учебу после каникул – читайте в нашем материале.