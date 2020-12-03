В школе №127 в Харькове ученик 8 класса устроил в школе опасное фаер-шоу. В сети появилось видео, на котором заметно, что парень набрал в рот воспламеняющееся вещество, затем поднес зажигалку и дыханием создал большую огненную тучу.

После того как восьмиклассник совершил выходку, на видео слышно, как другие дети засмеялись. Предварительно, никто из школьников не пострадал, сообщает местное издание Newsroom.

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Директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко подтвердила информацию об этом инциденте.

На записи видно ученика, сидящего за партой. Перед ним на столе стоит флакон, похожий на антисептик. Мальчик подносит к губам зажигалку и через секунду изо рта он выпустил облако огня. После этого видеозапись прерывается.

Смотрите видео, как ученик устроил шоу с огнем в классе:

По словам директора школы, видео с фаер-шоу восьмиклассника появилось в сети 2 декабря, но точно неизвестно, когда именно оно было записано. Также пока не удалось выяснить, присутствовал ли в это время учитель в классе.

К слову, в Киеве 25 ноября 12-летняя школьница сорвала учебу. Она уведомила полицию о том, что школа заминирована. Правоохранители взрывчатку так и не нашли.