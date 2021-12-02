На акцию вышли около 70 человек – студенты и преподаватели вуза. Они держат плакаты "Сохраним ХНУСА", "Жизнь для ХНУБА – ХПИ" и "Нас не спрашивали".

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Участница акции Анастасия Костырева говорит, что хочет учиться в этом вузе, чтобы получить оттуда диплом.

У меня в руках макет работы студентов этого вуза, табличка "молчаливый предатель" – к тем людям, которые ничего не делают, а те, кто сегодня вышел, готовы говорить. По моему мнению, во время объединения университетов потеряется образовательная программа, наработанная годами,

– считает девушка.

Она признается, что если университет строительства присоединят к университету городского хозяйства, то она бросит обучение. "Сейчас я учусь на втором курсе на архитектурном университете. Если университеты объединят, буду отчисляться", – уверена Анастасия.



Студенты вышли на протест против объединения вузов / Фото "Суспільне"

Другой студент Александр добавляет, что они не могут молчать после новостей о присоединении, поэтому организовали эту акцию. "Я учусь на втором курсе, изучаю исторические памятники архитектуры, проектирую современные", — говорит он.

Студенты сожгли свои проекты

Во время акции студенты в знак протеста сожгли макеты своих работ, скандируя "Да здравствует ХНУБА". После символический костер потушили из огнетушителя.

Смотрите видео, как студенты сожгли свои проекты:

Что известно об объединении вузов?



Студенты собирали подписи против объединения вузов. Соответствующая петиция опубликована на сайте правительства. Из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения, ее подписали меньше 2 тысяч человек. Правительство реорганизовало Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, присоединив его к Харьковскому национальному университету городского хозяйства им. Бекетова 24 ноября.Студенты собирали подписи против объединения вузов. Соответствующая петиция опубликована на сайте правительства. Из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения, ее подписали меньше 2 тысяч человек.

К слову, в Киевском национальном университете культуры и искусств и Киевском университете культуры студенты пожаловались на то, что их заставляют агитировать школьников поступить в эти вузы. Таким якобы является задание на практике, за которое ставят баллы. Детали – читайте в статье.