Они вышли под университет городского хозяйства с плакатами, на которых написано: "Мы вступали в ХНУСА", "Пять лет назад я выбрала ХНУСА, а не ХНУМГ", "Это не объединение с ХНУМГ, это – уничтожение ХНУСА".

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Старший преподаватель кафедры основ архитектуры ХНУСА Константин Бондаренко считает, что объединение приведет к сокращению работников и негативно повлияет на качество образования.

Мы не идем туда целостным архитектурным факультетом. Я не знаю, как будет выглядеть структура участия строительного факультета, а самое главное — мы будем существовать абсолютно отдельными. Это, прежде всего, негативно повлияет на образование как архитекторов, так и строителей,

– говорит Бондаренко.

По его мнению, главная угроза – это потерять уникальную методику образования.



Протесты студентов и преподавателей в Харькове / Фото "Суспільне"

Ректор академии городского хозяйства Владимир Бабаев сейчас находится в командировке в Киеве. Не комментирует пока возможное объединение и руководство самого архитектурного университета. Пресс-секретарь вуза Лидия Попова говорит, что этот вопрос пока не решен окончательно.

К слову, правительство согласовало указ президента о том, чтобы предоставить государственному университету "Одесская политехника" статус национального. Такое решение приняли, учитывая наличие в вузе признанных специалистов и научных школ, а также материально-технической базы.