В Харькове снова массово эвакуировали учеников из-за сообщения о заминировании школ: видео

В соцсетях появились видео с эвакуацией учеников нескольких школ в Харькове. Все потому, что там снова ищут "взрывчатку" в 6 учебных заведениях.

Известно, что 6 декабря были эвакуированы дети и учителя из школы №59, гимназии №13, школы №36. Информация об этом опубликована в соцсетях.

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Впоследствии сообщили о "заминировании" еще нескольких школ №93, 114, 129 и 136.



В подтверждение там опубликовали видео, как дети идут по тротуару, а по дороге едет автомобиль спасателей с "мигалками".

Смотрите видео эвакуации учеников в школах Харькова:

Позже в отделе коммуникации полиции в Харьковской области сообщили, что проверяют сообщения о заминировании школ.

Псевдоминирование в школах Харькова на прошлой неделе

В прошлый понедельник, 29 ноября, в харьковские школы поступили сообщения о заминировании. Информация не подтвердилась, взрывчатку там не нашли. Учеников организованно эвакуировали, а учебу в школах после проверки возобновили.

Какое наказание за псевдоминирование? За сообщение о фейковом минировании предусмотрена ответственность в виде разного срока лишения свободы. За подобные поступки детей к административной ответственности будут привлечены их родители (им придется заплатить штраф).

В то же время за реальное минирование здания предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет. Также, если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершены второй раз – нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.