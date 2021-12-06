Известно, что 6 декабря были эвакуированы дети и учителя из школы №59, гимназии №13, школы №36. Информация об этом опубликована в соцсетях.

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Впоследствии сообщили о "заминировании" еще нескольких школ №93, 114, 129 и 136.



В подтверждение там опубликовали видео, как дети идут по тротуару, а по дороге едет автомобиль спасателей с "мигалками".

Смотрите видео эвакуации учеников в школах Харькова:

Позже в отделе коммуникации полиции в Харьковской области сообщили, что проверяют сообщения о заминировании школ.

Псевдоминирование в школах Харькова на прошлой неделе

В прошлый понедельник, 29 ноября, в харьковские школы поступили сообщения о заминировании. Информация не подтвердилась, взрывчатку там не нашли. Учеников организованно эвакуировали, а учебу в школах после проверки возобновили.