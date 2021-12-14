В Харькове снова ищут взрывчатку в школах: детей перевели в другое помещение

В Харькове уже вторую неделю продолжают "минировать" школы. Учеников перевели в другое помещение, а правоохранители и специалисты ищут взрывчатку в учебных заведениях.

По адресам школ выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

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В полицию в 8:30 поступило сообщение о том, что в двух школах заложена взрывчатка:

в школе Новобаварского района,

в школе Шевченковского района.

Мама одного из учеников школы №50 сообщила изданию KHARKIV Today, что на время, пока полиция проводит проверку, детей перевели в находящиеся рядом музыкальную и балетную школы, которые находятся рядом.

К слову, на прошлой неделе харьковским правоохранителям ежедневно поступали сообщения об угрозе взрыва в местных школах. Оттуда немедленно эвакуировали учеников и учителей.

Известно, что это делает неизвестный "террорист". Он заявил, что учебные заведения могут взорвать, если ему не отправят 7 миллионов гривен. Подробности – читайте в статье.