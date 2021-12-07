Известно, что поступило сообщение о заминировании гимназии № 45. Детей эвакуировали на улицу.

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Также якобы "заминировали" школы № 11 и 45. Ученики, скорее всего, будут идти домой, ведь обследуют школы долго.

Впоследствии поступило анонимное сообщение, вероятно он мужчине, который "заминировал школы" о том, что письма с угрозами были отправлены в школы № 80, 45, 11, 24, 63, 32.

В полиции сообщили, что сообщение о заложении взрывчатки появилось в семи школах, двух вузах и трех торговых центрах Харькова. По адресам уехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Добавим, что 6 декабря эвакуировали детей и учителей из школы №59, гимназии №13, школы №36, 93, 114, 129 и 136. Никаких взрывчатых предметов и веществ не обнаружили.

Однако террорист, который прислал в школы сообщение о минировании, требовал 7 миллионов гривен. В письме мужчина утверждал, что завербован, и на территории школ есть взрывные устройства. Он требует не звонить правоохранителям, иначе запустит взрывные устройства.

Добавим, что 29 ноября письма с таким содержанием получили 6 школ в разных районах Харькова. Тогда кинологи и взрывотехники не обнаружили в учебных заведениях взрывчатых веществ.

Каково наказание за псевдоминирование? За сообщение о фейковом минировании предусмотрена ответственность в виде разного срока лишения свободы. За подобные поступки детей к административной ответственности будут привлечены их родители (им придется уплатить штраф).



В то же время за реальное минирование здания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Также если такое действие привело к тяжелым последствиям или совершено во второй раз – нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.