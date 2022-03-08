Информацию о гибели Юлии Здановской распространили ее друзья и подтвердили в КНУ имени Тараса Шевченко.

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Юля сдала ВНО по математике на 200 и была в составе команды от Украины, которая в 2017 году одержала победу на Европейской математической олимпиаде среди девушек из 44 стран, обойдя россиянок.

"Талантливая ученица и студентка, которая всегда вдохновляла своих товарищей и учителей действовать решительно и справедливо, участница многих престижных соревнований по математике и информатике, идейная вдохновительница, основательница и преподаватель направления программирования одного из лучших ученических кружков в городе Киеве "Кванта", – рассказали в Украинском физико-математическом лицее, который до этого закончила девушка.

Она сама была из Харькова, и решила остаться в родном городе несмотря на обстрелы оккупантами мирных жителей. 8 марта стало известно, что Юля Здановская погибла.

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