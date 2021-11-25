В Харькове подорожает питание в школах и садиках: обнародовали цены
Источник:городской совет Харькова
В Харькове с 1 января подорожает питание в школах и детсадах. В частности, меню в садиках станет дороже на 5 гривен в день, а в школах – на 2 гривны.
Решение приняли на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. Добавим, что 40% питания в садиках оплачивают из городского бюджета.
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На сколько подорожает питание
Теперь питание в садике одного ребенка:
- в возрасте от 1 до 3 лет подорожает на 5 гривен – это 35 гривен в день.
- от 3 до 7 лет тоже подорожает на 5 гривен – с 35 до 40 гривен.
В школах же цена составит 16 гривен, подорожав на 2 гривны. Для льготных категорий – с 18 до 22 гривен.
Отметим, что в садиках Харькова 40% стоимости питания детей финансируется из городского бюджета, а остальное оплачивают родители.
Также стало известно, что в 2022 году около 52 тысяч школьников 1 – 4 классов будут завтракать ежедневно бесплатно, а ученики 1 класса – получать бесплатное молоко. Эти расходы полностью возмещаются за счет бюджета общины.
Кстати, в Украине разработали новое школьное для учеников. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов. Рецепты блюд из нового меню для школ читайте по этой ссылке.
Чем запрещено кормить детей в школах:
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе.
- рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 г на 100 г готового продукта или с содержанием сахаров более 10 г на 100 г готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.