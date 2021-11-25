В Харькове подорожает питание в школах и садиках: обнародовали цены

В Харькове с 1 января подорожает питание в школах и детсадах. В частности, меню в садиках станет дороже на 5 гривен в день, а в школах – на 2 гривны.

Решение приняли на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета. Добавим, что 40% питания в садиках оплачивают из городского бюджета.

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На сколько подорожает питание

Теперь питание в садике одного ребенка:

в возрасте от 1 до 3 лет подорожает на 5 гривен – это 35 гривен в день.

от 3 до 7 лет тоже подорожает на 5 гривен – с 35 до 40 гривен.

В школах же цена составит 16 гривен, подорожав на 2 гривны. Для льготных категорий – с 18 до 22 гривен.

Отметим, что в садиках Харькова 40% стоимости питания детей финансируется из городского бюджета, а остальное оплачивают родители.

Также стало известно, что в 2022 году около 52 тысяч школьников 1 – 4 классов будут завтракать ежедневно бесплатно, а ученики 1 класса – получать бесплатное молоко. Эти расходы полностью возмещаются за счет бюджета общины.

Кстати, в Украине разработали новое школьное для учеников. Теперь оно должно быть четырехнедельным для разных сезонов. Рецепты блюд из нового меню для школ читайте по этой ссылке.

Чем запрещено кормить детей в школах: