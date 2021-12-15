В Харькове перенесли зимние каникулы: когда будут отдыхать ученики

Зимние каникулы в школах Харькова начнутся раньше, чем это планировалось. Дети пойдут на отдых с пятницы, 24 декабря.

Эту информацию журналистам подтвердили в Харьковской мэрии. Классные руководители в родительских чатах уже оповещают о новой дате каникул.

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Ранее сообщалось, что зимние каникулы должны были начаться с 30 декабря, поскольку осенние каникулы в городе длились целых три недели. Кроме того, в Харькове планируют продлить учебный год на неделю летом.

Дата зимних каникул

В общем, зимние каникулы в харьковских школах начнутся 28 декабря. Однако фактически последним рабочим днем будет пятница, 24 декабря, потому что 25 – 27 декабря – выходные и праздничные дни.

К слову, в этом году МОН советовало школам уйти на зимние каникулы на две недели – с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. А уже в понедельник, 10 января, планируется, что дети снова выйдут на очное обучение.

Однако школы могут менять даты каникул по желаниям или эпидемситуации. Поэтому, где-то зимний отдых начнется раньше, где-то по графику МОН, где-то позже.