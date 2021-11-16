Департамент образования и науки обнародовал данные об отстраненных работниках учебных заведений. Известно, что всего от работы было отстранено 1229 человек на Харьковщине.

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По их данным, абсолютное большинство отстраненных работников являются работниками учреждений высшего образования.

Сколько педагогов отстранили от работы в Харьковской области:

работники вузов – 992 человека,

работники школ – 103 человека,

работники садиков – 37 человек,

работники учреждений профессионального образования – 33 человека.

При этом уровень вакцинации в регионе постоянно растет. Так, по состоянию на 15 ноября прививки сделали уже 842 394 человека – то есть 38% от общего количества населения.

Как учатся студенты и школьники

В Харьковской области еще с 8 ноября 615 школ работают очно. В то же время в нескольких школах в обычном режиме учатся только 1 – 4 класса, а 5 – 11 классы дистанционно. Зато большинство вузов проводит обучение в онлайн-режиме.

Так, Харьковский политехнический институт продолжил дистанционное обучение для студентов до 28 ноября. Лабораторные работы обещают провести позже, сейчас проводят лекции, практические занятия и семинары. Соответствующий документ опубликован на сайте вуза.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина также продолжил онлайн-обучение до 28 ноября. Известно, что в вузе 15 факультетов и учебно-научных институтов выбрали дистанционное обучение, еще 8 – смешанное.

Коронавирус в Харькове! За минувшие сутки, 15 ноября, в области COVID-19 подтвердили в 547 человек. За сутки выздоровел 1370 больных, умерли – 36. За весь период пандемии в Харьковской области зарегистрировано более 227 тысяч случаев коронавируса.

Почему вакцинироваться важно В Украине продолжают умирать люди из-за коронавируса. Так, в течение минувших суток, 15 ноября, COVID-19 унес жизни еще 838 человек. Это наибольшее количество с начала пандемии в Украине. Самый высокий суточный прирост смертности зафиксировали в Донецкой области, где вчера умерли аж 102 инфицированных. Кроме того, за минувшие сутки в Украине выявили 16 308 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 1 168 детей. Добавим, что за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело – 3 244 749 человек. Умерли, к сожалению, 77 985 инфицированных.

Коротко о вакцинации учителей

С 8 ноября учителей, которые отказались вакцинироваться против COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. По состоянию на 10 ноября в Украине отстранили почти 10 тысяч работников образования.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели), то они смогут вернуться к работе.

К слову, в Одессе нет ни одной школы, где вакцинировано 100% работников. Поэтому учащимся 5 – 11 классов продолжили дистанционное обучение еще на неделю. В то же время ученики 1-4 классов с 15 ноября учатся очно.