Городские власти Харькова отменили дистанционное обучение в школах, которое длится уже две недели. С понедельника, 16 ноября, все ученики школ будут учить в очном режиме.

Об этом рассказала директор департамента образования Ольга Деменко, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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В горсовете ссылаются на постановление правительства, согласно которому отменяется адаптивный карантин с зонами разделения. Теперь в Украине вводится общенациональный карантин.

Согласно постановлению, посещение садов, школ и учреждений внешкольного, спортивного и специализированного образования запрещается только в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения,

- отмечает горсовет.

Как ученики учились раньше? После каникул и до сих пор из-за красной зоны в школах Харькова учились только ученики начальных классов. Но теперь в Харькове все ученики должны вернуться за парты.

Интересно, что Минобразования рекомендует вузам с понедельника, 16 ноября, проводить обучение по смешанной форме. А КНУ им. Шевченко решил продолжить обучение в онлайн-режиме до конца этого семестра – 31 декабря 2020 года. Зимняя сессия тоже будет проходить дистанционно.