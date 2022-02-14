Об инциденте сообщила в соцсетях координатор общественной организации "Рассвет" и проектов "Декоммунизация. Украина", "Язык.Харьков" Милла Денчик.

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По ее словам, такой "подготовкой" детей занимаются в харьковском Дворце детского и юношеского творчества.

Читать учат по русскому"букварю"

Активистка сообщила, что в ее организацию обратилась мама, которая отдала ребенка на учебу во Дворец детского и юношеского творчества. Оказалось, 6 из 7 уроков там преподают на русском, хотя язык преподавания должен быть украинским.

К тому же, преподаватели и руководство любые замечания от родителей игнорируют.

Ситуация с учебниками еще интереснее – все они русскоязычные и напечатаны на территории России, никаких чеков за их приобретение маме дошкольника не выдали.



Российские книги для обучения дошкольников в Харькове / Фото Миллы Денчик

Уже сегодня ребенка не пустили на занятия, а матери возвращают деньги за обучение. Ситуация уже получила огласку, поэтому руководство заведения пытается тихо решить этот вопрос,

– отметила координатор общественной организации.

Она подчеркнула, что направит соответствующие жалобы в Департамент образования Харьковского городского совета, Минобразования, Уполномоченного по защите государственного языка и будет следить за ходом ситуации.

Еще один подобный случай в Харькове

Недавно мама другого дошкольника рассказала об аналогичной ситуации в комментарии OBOZREVATEL. Речь идет о частном репетиторе, которая занимается с группами детей по 6-10 человек в клубе "Гагаринец".

По словам женщины, придя на первое занятие с сыном, она увидела на учебных стендах русский алфавит. На вопрос об украинском языке репетитор ответила, что преподает только на русском.

"Мы дома общаемся на украинском, в садике ребенок тоже занимается на родном языке, как будет и в школе. Зачем сыну сейчас учиться читать по-русски?"– возмутилась мама ребенка, на что получила "простой" ответ: "Они быстро переучиваются".

К слову, в Киеве в лицее №303 и специализированной школе №152 ученики пожаловались, что преподаватели проводят уроки на русском языке. После проверки учителям сделали выговоры, а впоследствии их уволили. Детали – читайте по ссылке.