В Харькове начали по-новому дезинфицировать школы. Бригады с дезинфицирующими средствами выходят на ночную борьбу с вирусом. За спецзащиту и антивирусное оружие учителя уже в шутку прозвали ночных гостей "охотниками за привидениями".

Бригады дезинфекторов с вечера и на выходных обрабатывают харьковские школы. Больше об этом – читайте в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Половина школ по всему миру до сих пор не открылись из-за коронавируса

Дезинфектор Юрий рассказал, что обработку начинают обычно с самого отдаленного уголка. И потом проходят по всем этажам и помещениям.

Устройство распыляет до 10 микрочастиц. "По сравнению с коронавирусом, оно в 10 раз меньше. И этот специальный раствор – липкий", – пояснил Юрий.



В Харькове школы дезинфицируют с помощью специального устройства / Скриншот с видео

Обучение в школах во время пандемии

144 гимназия является одной из крупнейших в Харькове. Здесь учатся 1200 детей. Чтобы обезопасить их от коронавируса, в школе с 1 сентября развели график обучения и открыли все дополнительные входы.

Директор гимназии Оксана Задорожная рассказала, что в обычном классе учатся 30 детей. "Мы, конечно, на площади 50 метров испытали различные варианты расположения мебели. И то, что мы видим, является наиболее актуальным в такой ситуации", – отметила она.

Всюду антисептики и напоминание о COVID-19. Уборщицы в течение дня моют полы и перила. В коридорах размещены правила движения школьников.

Направление движения является правосторонним для того, чтобы развести потоки детей, чтобы это было безопасно и чтобы они не пересекались,

– отметила директор гимназии №144.

Но такие меры не обеспечивают качественного результата. Бригады дезинфекторов на профессиональном уровне борются против коронавируса и других вирусов.

Благодаря технике – генератору горячего тумана и раствору – через несколько минут помещения становятся стерильными.

Компоненты раствора – безопасны для людей

Как рассказал руководитель ОО "Зооконтроль" Андрей Ревенко, в основе – иностранные компоненты. Все сертифицировано и безопасно.

Безопасно для цветов, оргтехники, людей. Аллергических реакций не вызывает. Мы обрабатываем родильные дома, больницы для больных COVID-19", – прокомментировал он.

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В Харькове сейчас работают 2 команды дезинфекторов. За ночь бригада работает в нескольких школах, в каждой по несколько часов. За первую неделю работы бригады успели пройти 30 учебных заведений.

Цель – наведаться во все 182, а дальше – пойти с повторными визитами.