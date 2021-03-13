В Харькове девочка получила перелом пальцев в школе: мать обвинила в халатности педагогов
В одной из школ Харькова девочке дверью зажало пальцы. Учителя не вызвали пострадавшей скорую. В больницу ребенка привезла ее мама, там у школьницы диагностировали перелом.
Источник:"Суспільне"
Инцидент произошел в харьковской школе №54, пострадала 10-летняя школьница.
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Детали инцидента
На записях школьной камеры мать девочки увидела, как ее дочери зажало палец дверью.
Внизу к двери была прикреплена тугая пружина. Дверь очень тяжелая. Ребенок просто не удержал,
– рассказала женщина.
Она подчеркнула, что для девочки не вызвали скорую и недооценили тяжесть ее травмы. "Я когда прибежала, медсестра сказала: у нее буквально немножко ноготок в сторону отошел, что там ничего страшного нет, там, возможно, даже и перелома нет", – добавила женщина.
По ее словам, медсестра не разрезала ее дочери перчатку, а просто стянула ее, чем могла навредить.
"Так небрежно отнеслись к этой травме, что не вызвали ни скорую, ни полицию не сообщили сразу никуда. То есть, ребенку первой помощи в целом не предоставили", – подытожила мать.
Что говорят врачи
У ребенка диагностировали открытый перелом среднего пальца, ему провели операцию. Теперь каждые 2 дня школьница ездит на перевязки.
Три с половиной или четыре недели будет перелом срастаться. Рана будет заживать недели две,
– говорит врач Сергей Филиппов.
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Как комментируют ситуацию в школе
Директор школы Дмитрий Лапко отметил, что двери стоят в заведении примерно 60 лет. Это – первый случай, когда из-за них травмировался ребенок.
По своей неосторожности ребенок руку направил в эту щель, и ей защемило палец. Мы сразу отреагировали, наша медицинская сестра оказала первую медицинскую помощь, мы связались с матерью,
– рассказал Лапко.
Вины работников школы директор заведения не признает. В управлении образования Новобаварского района школу поддерживают, а травму ребенка называют несчастным случаем.
Что говорят юристы
По словам юриста Романа Чумака, с таким выводом проверки ответственности для работников школы не будет. А требовать компенсацию мама может после обращения в полицию.
В таком случае трудно получить возмещение, и этот вопрос нужно решать в судебном порядке,
– отметил Чумак.
Однако мать пострадавшей школьницы уже написала заявление в полицию. Потребует заменить дверь и уволить директора школы. Правоохранители сейчас проверяют полученное обращение.
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