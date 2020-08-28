В Харькове будут судить проректора и ректора одного из университетов. Известно, что руководители заведения требовали взятку в размере 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

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Обвинительный акт направлен в суд относительно проректора одного из харьковских вузов по факту получения взятки.

Так, ректор и проректор университета, используя свое служебное положение, требовали и получили от частного предпринимателя 300 тысяч гривен за заключение договора аренды помещений от университета.

Сейчас продолжается расследование в отношении ректора университета, которое осуществляется следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.

Как сообщает издание MyKharkov, вероятно, речь идет о ректоре ХНАУ имени Докучаева Александре Ульянченко.