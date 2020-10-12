В Харьковском городском совете решили не отправлять школьников на каникулы с 15 октября, как это рекомендуют сделать в Министерстве образования и науки. Школы в Харькове начнут осенние каникулы с 21 октября.

Об этом заявила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает KHARKIV Today.

Интересно Где больше всего зараженных COVID-19 учеников и учителей: перечень областей

Она подчеркнула, что городская власть не будет выполнять рекомендации временного главы МОН Сергея Шкарлета, а будет ждать соответствующего постановления Кабмина.

"Это был указ Министерства?.. Я бы вам рекомендовала покраситься в черный, а вам — в белый... Если будет указ министерства и постановление Кабмина, мы выполним это постановление. Пока, кроме комментариев в телеграм, что не является официальной информацией, мы ничего не получали", – сказала Деменко.

По ее словам, школьники Харькова почти не болеют коронавирусом. Там сейчас из-за случаев COVID-19 в школах на дистанционное обучение отправили только 82 класса (это менее 2% всех классов в городе). А понедельник, 12 октября, в школах присутствовали 89% детей.

К слову, городские власти Киева также решили начать осенние каникулы для учеников с 21 октября 2020 года. Однако, окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Напомним, что Сергей Шкарлет заявил, что Минобразования направит письма во все школы с рекомендациями отправить учеников на каникулы с 15 по 30 октября включительно.