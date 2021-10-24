Как хакнуть мозг: полезные советы для развития и обучения

Педагоги утверждают, что информация о том, что человек использует свой мозг на 10% – это миф. Что делать, чтобы мозг постоянно был "в тонусе" и вы работали на полную – читайте советы в статье.

В Киеве прошел Международный Экономический Форум, который касался и образовательной сферы. Самые интересные тезисы звездных спикеров события – читайте ниже.

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Люди используют 90% мозга

Основательница Новопечерской школы Зоя Литвин рассказала, что, по данным нейробиологов, люди пользуются мозгом почти на 90%.

Приведу цитату ученого Даниэла Канемана. В книге "Мышление быстрое и медленное" он пишет: "Человеческая природа не меняется. Меняется лишь то, куда люди инвестируют свое время",

– говорит Литвин.

По словам педагога, люди настоящего инвестируют много своего времени в "скроллинг соцсетей". С другой стороны, исследования показывают, что за время пандемии взрослые стали намного больше ценить образование.

Как держать мозг в тонусе

Директор Института нанотехнологий им. Дрекселя Гогоци убежден, что для того, чтобы постоянно держать мозг в тонусе, нужно учиться обучению и иметь четкую мотивацию.

Современная молодежь лучше понимает, что такое мультизадачность, и легче усваивает новую информацию. Мы должны адаптировать свой способ учиться под новые реалии жизни. По мнению Зои Литвин, стране надо менять систему образования.

Сейчас двухлетние дети получают смартфоны и начинают учиться. Затем они приходят в университеты и все равно "идут в онлайн", где можно послушать лучших профессоров мира. А потом спрашивают, почему они должны учиться у преподавателей из университета,

– говорит он.

Чтобы это изменить, учителя не должны сухо пересказывать информацию из учебников. Например, можно слушать лучших лекторов вместе с детьми и помогать им интерпретировать услышанное, разъяснять непонятное и давать практические задачи.

В ближайшие годы половина работников будет переучиваться

Ректор Академии ДТЭК Валерия Заболотная считает, что в ближайшие пять лет от 50 до 100% сотрудников надо будет переобучить.

Заболотная отмечает, что в образовании для взрослых есть несколько трендов:

Во-первых, это так называемое stackable learning – накопительная модель обучения. Когда взрослый человек имеет ограниченное время для обучения, эта модель оптимальна, ведь каждая следующая тема более сложная, но мы переходим к ней, основываясь на предварительных знаниях или теме.

Во-вторых, это интерактивность – взрослый человек является главным героем обучения. Он прилагает усилия для поиска информации, которая ему нужна, и решает конкретную задачу.

В-третьих, это персонализация – у каждого свой опыт обучения, а значит, каждый из нас учится по-разному.



Обучение / Фото hamptonweb.co

За какими талантами будущее? Педагог больше не использует термин soft skills, потому что он будто обесценивает эти навыки. Вместо этого она говорит о people's skills – критическое мышление, креативность, умение коммуницировать и эффективно взаимодействовать с другими. Эти навыки нужно постоянно совершенствовать.

Раньше было достаточно выбрать одну профессию и в ней совершенствоваться. Сейчас этого мало. У меня постоянно меняются запросы к людям, которые приходят к нам трудоустраиваться. Поэтому надо больше внимания уделять тем когнитивным привычкам, которые позволяют нам адаптироваться и осваивать новые профессии,

– говорит Валерия Заболотная.

Для эффективной работы мозга нужно разнообразить деятельность

Член Украинского общества нейронаук и Федерации европейских обществ нейронаук (FENS) Виктор Комаренко уверяет, что для того, чтобы мозг был пластичным, надо разнообразить свою деятельность и быть физически активным.

"В мозгу есть структуры, где новые нейроны формируются в течение всей жизни. Благодаря нейропластичности, которая зависит от нашего образа жизни, мы можем увеличивать количество нейронных связей и усиливать нейрогенез (формирование новых клеток)", – говорит эксперт.

По его словам, сейчас существует несколько направлений, по которым мы можем улучшать наши когнитивные способности. Один из них – поведенческий. Это физическая активность и спорт, сон, которым часто пренебрегают, и обучение.

Достаточно раз в неделю иметь умеренные физические нагрузки, и это будет хорошо влиять на когнитивные функции. Здоровый образ жизни и физическая активность – один из ключевых компонентов, который дает возможность естественно хакнуть наш мозг,

– добавляет он.

Ученый не рекомендует использовать химические средства, чтобы повышать когнитивные способности. Например, в кофе есть кофеин, который действительно может повышать активность мозга, то именно с никотином: с одной стороны – это наркотик, а с другой – классный активатор мозга. Однако очень важно контролировать использование этих веществ.

Сомневайтесь, чтобы двигаться дальше

Основатель и СЕО Beehiveor Academy and R&D Labs Сергей Данилов считает, что если вы с сомнением относитесь к собственным предубеждениям, то это стимулирует вас двигаться дальше.

По его словам, современный тип потребления информации подталкивает к тому, чтобы не концентрироваться на самой информации. Люди постоянно наталкиваются на вещи, которые разжигают любопытство, и быстро между ними переключаются. И это круто, но в то же время из-за этого растут тревожные расстройства.

Поэтому сейчас перед нами есть две глобальные проблемы:

Первая – мы разрушили мир, который создавали предыдущие 200 лет – система образования уже не будет работать так, как работала раньше.

Вторая – современный тип коммуникации и потребления новой информации разрушает нормальное развитие детей.

В YouTube есть видео "Эксперимент с каменным лицом" о том, что происходит с ребенком, когда мама рядом не показывает никаких эмоций, потому что скроллит смартфон. Примерно через 30 секунд ребенок начинает плакать, потому что для него безумный стресс – отсутствие взаимодействия,

– рассказал Данилов.

По его мнению, любое обучение – это новизна, а новизна – это стресс. Чтобы его преодолеть, надо понимать: все, что мы думаем о себе, неправда. Итак, если вы с сомнением относитесь к собственным предубеждениям, это стимулирует вас продолжать учиться и двигаться дальше.