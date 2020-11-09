Специалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакеров, которые взломали электронную систему высших учебных заведений в Виннице, чтобы найти в компьютерных программах ответы на экзамены.

Оперативники СБУ установили, что злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат ответы на экзаменационные билеты. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Через взлом системы хакеры незаконно получили информацию и продали ее заказчикам за денежное вознаграждение. Так, хакеры для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов, осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы вузов.



СБУ разоблачила хакеров, которые взломали систему вузов / Фото пресс-службы СБУ

Сейчас против злоумышленников начали уголовное производство по статье 361 Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители изъяли всю компьютерную технику и sim-карты операторов с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, куда поступали деньги.