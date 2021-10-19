Хайп на теме, – Горбачев об иске директора об отмене обязательной вакцинации учителей

Директор киевской школы Дмитрий Ламза через суд хочет отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации учителей против COVID-19. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает этот поступок безответственным и популистским.

Речь идет о ситуации, где директор школы Дмитрий Ламза подал иск в Окружной админсуд Киева, в котором просит признать незаконным приказ Минздрава о перечне профессий для обязательной вакцинации.

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев считает такой поступок безответственным.

По его словам, главным в мире является право на жизнь и здоровье. В то же время те люди, которые пренебрегают этим правом, подрывают общественное здоровье, а это может иметь негативные последствия.

Эту ситуацию (иск директора школы об отмене обязательной вакцинации – 24 канал) я считаю абсолютно популистской, это хайп на теме,

– говорит Горбачев.

По его мнению, директор школы забыл, что его главнейшая обязанность – сохранение жизни и здоровья всех, кто в этой школе учится и работает.

"Моя позиция однозначна – безответственный поступок", – подчеркнул образовательный омбудсмен.

Добавим, что директор школы №210 в Киеве Дмитрий Ламза ранее уже подавал судебный иск на правительство в Окружной административный суд столицы. Он требовал отменить карантинные ограничения для учителей.

Что известно об обязательной вакцинации учителей

Минздрав включил учителей в перечень профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

Сколько времени есть у учителей для вакцинации? Приказ Минздрава от 7 октября 2021 года об обязательной иммунизации педагогов вступит в силу через месяц. Следовательно, они еще могут успеть вакцинироваться – до 7 ноября.

Те, кто не будет вакцинирован на определенную дату, должны делать ПЦР-тесты или антиген-тесты, чтобы ходить на работу. В противном случае, их отстранят (отправят в отпуск) без сохранения заработной платы.