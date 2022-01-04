Аккредитация будет происходить в соответствии с приказом МОН, вступившим в силу 24 декабря 2021 года. Осуществление процедуры аккредитации возложено на государственную службу качества образования Украины.

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С 17 января 2022 года ГСКО начинает аккредитацию образовательно-профессиональных программ для колледжей, которые планируют выпуск в феврале 2022 года по впервые начатым образовательно-профессиональным программам в рамках специальностей, и неаккредитованными по образовательно-квалификационному уровню младший специалист.

Процедура аккредитации продлится в течение двух месяцев с момента подачи заявления до принятия решения. Тем заведениям, которые планируют выпуск в июне 2022 года и не имеют аккредитации, рекомендовано подавать документы с марта 2022 года.

Учебные заведения, желающие аккредитовать образовательно-профессиональную программу в следующем учебном году, с 1 мая по 1 июля учебного года должны подать в электронном виде заявление о намерениях аккредитации.

Что такое аккредитация образовательных программ? Это оценивание качества образовательной программы и образовательной деятельности учебного заведения по этой программе на предмет соответствия стандарту образования. В случае принятия решения об аккредитации образовательной программы, учреждению выдают сертификат об аккредитации или копию решения и вносят указанную информацию в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. Сертификат об аккредитации впервые выдается сроком на пять лет, а во время второй и последующих аккредитаций – сроком на 10 лет.

К слову, в Украине с 1 января 2022 года вырастут стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, для студентов профтехучилищ – в 2,5 раза. Какими будут стипендии – читайте в статье.