В крупных городах Грузии учебный год отложили на две недели – до 1 октября. А все из-за того, что в стране началась вторая волна коронавируса и увеличилось количество больных.

В частности, речь идет о том, что обучение позже начнется в таких городах – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди и Поти, Батум, Кобулет, передает агентство "Грузия Online".

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По словам премьер-министра страны Георгия Гахария, обучение в высших учебных заведениях и школах начнется с 1 октября. "Это необходимо для того, чтобы правильно оценить нынешние риски. Для этого нам вместе с эпидемиологами потребуется две недели. После этого мы примем дополнительные решения относительно учебных заведений", – добавил Гахария.

Поэтому сейчас до 1 октября школьники и студенты будут учиться в дистанционном режиме. Решение приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии. Там количество больных постоянно растет с 1 сентября.

К слову, за последние сутки, 13 сентября, в Грузии выявлено 165 новых случая коронавируса. Всего в стране подтверждено 2 392 случая заражения COVID-19, умерло 19 человек.