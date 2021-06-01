Об этом рассказал председатель комитета Сергей Бабак во время выступления на форуме "Украина 30. Образование и наука".

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По его словам, в Украине сейчас учится более 70 тысяч иностранных студентов, но у них есть определенные ограничения, введенные законом.

"Однако сейчас есть инициатива комитета образования и науки, и ее в ближайшие недели будут вносить в парламент. “Она нужна для того, чтобы наши университеты могли сделать определенный квантовый скачок на внешний рынок", – добавил Бабак.

Сейчас в Украине обучение иностранцев разрешено только на двух языках – украинском или английском.

Мы хотим разрешить обучение иностранцев, в отдельных группах, на любом языке,

– отметил Бабак.

Например:

университеты на Волыни или Львове могут обучать на польском языке,

в Закарпатье – учить на венгерском,

в Черновцах – на румынском языке,

в Одессе – на болгарском языке,

в Харькове в конце концов – на русском языке.

Сергей Бабак убежден, что потенциал этого закона – плюс 20 тысяч иностранцев на обучении в Украине, ежегодно плюс 1,2 миллиарда гривен в бюджеты университетов и плюс 4 миллиарда ежегодно в бюджеты местных общин.

К слову, по состоянию на 1 января 2021 года количество иностранных студентов составляет более 76 тысяч человек. Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, самыми популярными являются медицинские – почти 50%.