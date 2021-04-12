Об этом заявила нардеп и Глава подкомитета по вопросам высшего образования в Украине Юлия Гришина. Она пожаловалась, что последние десятилетия целостные комплексы вместе с общежитиями за бесценок передавались другим организациям.

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В чем заключается проблема

Нардеп отметила, что ничего не делали, чтобы хотя бы сохранить систему профтехобразования, которая создавалась в течение 100 лет.

Сегодня в стране сложилась катастрофическая ситуация, когда действующие предприятия, сельскохозяйственное производство, малый и средний бизнес, фермерские хозяйства испытывают острый дефицит, прежде всего, в квалифицированных рабочих,

– подчеркнула Гришина.

Поэтому, как пояснила Гришина, украинские предприятия вынуждены набирать людей с улицы, выплачивать им зарплату в конвертах. Как следствие – бюджет не получает налоги, а сами работники не имеют никакой социальной защиты.

Что делает государство

Гришина отметила, что сейчас МОН вместе с местными властями работает над созданием на местах учебно-практических центров, где молодежь может получить профессиональные навыки.

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Но их усилий мало. Здесь требуется активное участие многих министерств и ведомств, а также самих работодателей. Кроме того, Верховная Рада должна принять новый закон о профессиональном (профессионально-техническом) образовании вместо закона, который действует с 1998 года,

– сказала нардеп.

Добавим, что президент Владимир Зеленский подписал указ о мерах по развитию профессионального образования в Украине и создал специальный совет, который этому будет способствовать.

Основными задачами Совета являются: