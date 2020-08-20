Образование сейчас требует инвестиций для нормального начала нового учебного года, ведь возрастет нагрузка учителей и расходы на противоэпидемиологические мероприятия. Поэтому, образовательные эксперты просят правительство выделить государственную целевую образовательную субвенцию на зарплаты педагогам.

В частности, об этом говорит экс-министр МОН Лилия Гриневич и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, передает "Освитория".

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Источником образовательной субвенции они предлагают фонд "COVID-19", ведь именно в него из бюджета МОН забрали более 4,9 миллиарда гривен, а вернули лишь 52 миллиона, которые пришлось вернуть ученикам за отмененное пробное ВНО.

Лилия Гриневич уверяет, что важно поднять зарплату учителям и увеличить инвестиции в образование. "Очень важное решение – целевая образовательная субвенция. Источник мы указываем — фонд борьбы с коронавирусом", – говорит экс-министр МОН.

По словам Гриневич, с нового учебного года значительно возрастет нагрузка на учителей, ведь классы во многих городах Украины переполнены: по 35 и даже 40 детей. И чтобы сохранить социальную дистанцию их надо поделить на группы. Поэтому, или будет обучение в разные смены, или дети будут ходить в школу по очереди (по дням или неделям).

А в случае смешанного обучения учителю придется готовиться и к очным урокам, и к дистанционным. Если же будет обучение в смены, то увеличится нагрузка для педагогов.

Получат ли учителя доплату за эту работу? На эти вопросы пока нет ответа... мы убеждены, что в Украине должна быть введена целевая образовательная субвенция для организации обучения в учебных заведениях во время карантина,

– добавляет она.

Гриневич отметила, что частично что-то будут покрывать органы местного самоуправления из своих бюджетов, но они не могут охватить все сами.

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"Образование сейчас требует серьезных инвестиций для нормального начала нового учебного года. И вопрос оплаты труда учителей может решить только Кабмин", – подытожила она.

Зато Сергей Горбачев отметил, что дополнительные средства необходимы на:

оплату дополнительной работы педагогов в условиях, когда предлагается уменьшить учащихся в учебных классах (группах), поделив их на подгруппы для обеспечения дистанции;

повышение качества интернета и обеспечение школ необходимым оборудованием для проведения дистанционного или смешанного обучения;

для закупки достаточного количества моющих, дезинфекционных и защитных средств;

для повышения квалификации педагогов.

Как организовать обучение в школе в период пандемии

к работе в школе не будут допускать учителей и работников с температурой более 37,2°C;

учебные заведения разработают маршруты и график допуска учащихся в школу, чтобы избежать скоплений людей;

в помещениях школы передвигаться нужно в маске, но во время занятий ученики могут снять маску;

администрация школы должна составить расписание так, чтобы занятия в классах начинались и заканчивались в разное время;

по возможности стоит обеспечить проведение занятий на свежем воздухе;

в школе должны проветриваться классы после каждого занятия в течение 10 минут и тому подобное.



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