298 лет назад 3 декабря родился известный украинский педагог и философ Григорий Сковорода. В школьных учебниках его часто изображают отшельником и моралистом. А если бы он жил сейчас, то он мог бы быть современным блогером, частным репетитором и коучем-фрилансером.

Издание "Освіторія" подготовило 7 интересных и неожиданных фактов из жизни Григория Сковороды и собрало его цитаты-советы современным учителям и родителям.

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7 интересных фактов о Григории Сковороде и его советы

Сковорода — ученик-индиго

Известно, что Григорий Сковорода родился в казацкой семье, где заботились об образовании детей: его старший брат Степан учился в Польше, а Григорий уже с 7 лет пошел учиться в начальную дяковскую школу.

Сегодня такого ребенка назвали бы "индиго", так как, кроме школьной науки, маленький Григорий ходил во много кружков, в том числе обучался музыкальной грамоте и игре на инструментах, был солистом в церковном хоре.

А в 16 лет Григорий поступил в Киево-Могилянскую академию, где овладел 5 иностранными языками.

Совет от Сковороды! Философ в своих письмах советовал, как достичь успехов в учебе: "Они такие: знание греческой и римской литературы, которое дается ночными занятиями, бегство от толпы и мирских дел, пренебрежение к богатству, пост и воздержание, короче пренебрежение плотью, чтобы получить дух".

Сковорода — студент-хипстер

В Киево-Могилянской академии Григорий Сковорода учился с перерывами около 10 лет. Однако так и не получил диплом о высшем образовании. А все из-за того, что он больше всего ценил собственную свободу и участвовал во многих проектах.

К примеру, философские студии ему пришлось прервать на несколько лет, чтобы петь в царской придворной хоровой капелле.



Григорий Сковорода в странствиях / Фото ukrainka

Как и полагается хипстеру, Сковорода презирал высокие титулы и должности. По преданию, он высокомерно и самоуверенно ответил императрице Екатерине II, когда та спросила, почему он ей не поклонился: "Не хотел я тебя видеть, ты сама захотела на меня посмотреть. А как же ты меня разглядишь, если я перед тобой вдвое согнусь?"

Сковорода — учитель-реформатор

Свою карьеру педагога Сковорода начал в коллегиуме в Переяславе, где он преподавал поэтику. Но поэт делал это по собственной программе, пренебрегая устоявшимися методами, потому вскоре его уволили.

Так, в середине 18 века Сковорода применял принцип "вербальных оценок" – ставил ученикам не баллы, а писал короткий фидбек на задания учеников. Несмотря на откровенные комментарии Сковороды, студенты его очень любили и уважали.

Впоследствии, когда Сковорода преподавал в Харьковской коллегии, он приглашал студентов к себе домой и имел с ними дружеские отношения. В своей педагогике философ опирался на принцип естественности. Говорил так: "Яблоню не учи родить яблоки: уже сама природа ее научила... Учитель и врач — не врач и учитель, а только служитель природы".

Сковорода — новатор профориентации

Григорий Сковорода больше всего известен своей философией "сродной работы". Но в те времена эта идея была мятежной и новаторской, так как родители всегда считают, что знают лучше детей, какая специальность престижная и успешная.

Совет от Григория Сковороды. Философ настаивал, что следует делать в жизни то, что приносит человеку радость и счастье.

Совершенно мертва человеческая душа, которая не прибегла к своему естественному делу... я неустанно говорил это молодым, чтобы испытывали свою природу. Жаль, что родители не чеканят это на сердце своим сыновьям. Отсюда – потому и бывает, что военную роту ведет тот, кто должен бы сидеть в оркестре,

– говорил он.

Сковорода – чайлдфри

Григорий Сковорода сознательно не связывал себя браком и семейными обязанностями. Говорят, что он даже сбежал из-под венца в день своего бракосочетания. Но мы не знаем, правда ли это.

Кроме того, Сковорода имел очень глубокое понимание воспитания детей. Современным родителям Сковорода советует: "Есть две главных родительских обязанности: благо родить и благо научить". Роль родителей он сравнивал с деревом и плодами: "Как от яблони соки к ветвям ее текут, так родительский дух и нрав переходит к детям, пока те не отойдут и сами не укоренятся".

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Сковорода – современный коуч

Григорий Сковорода имел много конфликтов с представителями власти и тогдашними управленцами. Поэтому он решил обучать своего лучшего ученика Михаила Ковалинского дистанционно.

Сковорода писал ему письма, в которых давал наставления и мотивировал Михаила в духе современных коучей, — подбадривал, пишет, что верит в силы и талант своего ученика: "Упражнения через ошибки ведут нас к изяществу письма".

Совет Сковороды: Философ побудил ученика мыслить, а не зазубривать науку из книг: "Кто думает о науке, тот любит ее, а кто ее любит, тот никогда не перестает учиться, хотя бы внешне он и казался бездействующим". "Не ум из книг, а книги из ума родились. Кто очистил свой ум чистыми мыслями об истине, тот подобен заботливому хозяину, который выкопал в своем доме источник чистой воды".

Сковорода – странствующий блогер

В странствиях Григорий Сковорода провел больше 20 лет: он останавливался у своих знакомых и учеников, спал по 4 часа в сутки, играл на свирели и много писал, хотя при жизни не издал ни одной книги. Поэтому, можно сказать, что он достиг вершины майндфулнеса – умел наслаждаться каждым мгновением жизни.

Совет от Сковороды: в своих произведениях он и учит каждого: "Ищем счастья по сторонам, по векам, по состояниям. А оно везде и всегда с нами, как рыба в воде, так мы в нем. Не ищи его нигде, когда не найдешь везде. Оно преподобно солнечному сиянию: открой только вход ему в душу свою".