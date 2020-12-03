7 интересных фактов о Григории Сковороде и его мудрые советы
298 лет назад 3 декабря родился известный украинский педагог и философ Григорий Сковорода. В школьных учебниках его часто изображают отшельником и моралистом. А если бы он жил сейчас, то он мог бы быть современным блогером, частным репетитором и коучем-фрилансером.
Издание "Освіторія" подготовило 7 интересных и неожиданных фактов из жизни Григория Сковороды и собрало его цитаты-советы современным учителям и родителям.
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7 интересных фактов о Григории Сковороде и его советы
Сковорода — ученик-индиго
Известно, что Григорий Сковорода родился в казацкой семье, где заботились об образовании детей: его старший брат Степан учился в Польше, а Григорий уже с 7 лет пошел учиться в начальную дяковскую школу.
Сегодня такого ребенка назвали бы "индиго", так как, кроме школьной науки, маленький Григорий ходил во много кружков, в том числе обучался музыкальной грамоте и игре на инструментах, был солистом в церковном хоре.
А в 16 лет Григорий поступил в Киево-Могилянскую академию, где овладел 5 иностранными языками.
Сковорода — студент-хипстер
В Киево-Могилянской академии Григорий Сковорода учился с перерывами около 10 лет. Однако так и не получил диплом о высшем образовании. А все из-за того, что он больше всего ценил собственную свободу и участвовал во многих проектах.
К примеру, философские студии ему пришлось прервать на несколько лет, чтобы петь в царской придворной хоровой капелле.
Григорий Сковорода в странствиях / Фото ukrainka
Как и полагается хипстеру, Сковорода презирал высокие титулы и должности. По преданию, он высокомерно и самоуверенно ответил императрице Екатерине II, когда та спросила, почему он ей не поклонился: "Не хотел я тебя видеть, ты сама захотела на меня посмотреть. А как же ты меня разглядишь, если я перед тобой вдвое согнусь?"
Сковорода — учитель-реформатор
Свою карьеру педагога Сковорода начал в коллегиуме в Переяславе, где он преподавал поэтику. Но поэт делал это по собственной программе, пренебрегая устоявшимися методами, потому вскоре его уволили.
Так, в середине 18 века Сковорода применял принцип "вербальных оценок" – ставил ученикам не баллы, а писал короткий фидбек на задания учеников. Несмотря на откровенные комментарии Сковороды, студенты его очень любили и уважали.
Впоследствии, когда Сковорода преподавал в Харьковской коллегии, он приглашал студентов к себе домой и имел с ними дружеские отношения. В своей педагогике философ опирался на принцип естественности. Говорил так: "Яблоню не учи родить яблоки: уже сама природа ее научила... Учитель и врач — не врач и учитель, а только служитель природы".
Сковорода — новатор профориентации
Григорий Сковорода больше всего известен своей философией "сродной работы". Но в те времена эта идея была мятежной и новаторской, так как родители всегда считают, что знают лучше детей, какая специальность престижная и успешная.
Совершенно мертва человеческая душа, которая не прибегла к своему естественному делу... я неустанно говорил это молодым, чтобы испытывали свою природу. Жаль, что родители не чеканят это на сердце своим сыновьям. Отсюда – потому и бывает, что военную роту ведет тот, кто должен бы сидеть в оркестре,
– говорил он.
Сковорода – чайлдфри
Григорий Сковорода сознательно не связывал себя браком и семейными обязанностями. Говорят, что он даже сбежал из-под венца в день своего бракосочетания. Но мы не знаем, правда ли это.
Кроме того, Сковорода имел очень глубокое понимание воспитания детей. Современным родителям Сковорода советует: "Есть две главных родительских обязанности: благо родить и благо научить". Роль родителей он сравнивал с деревом и плодами: "Как от яблони соки к ветвям ее текут, так родительский дух и нрав переходит к детям, пока те не отойдут и сами не укоренятся".
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Сковорода – современный коуч
Григорий Сковорода имел много конфликтов с представителями власти и тогдашними управленцами. Поэтому он решил обучать своего лучшего ученика Михаила Ковалинского дистанционно.
Сковорода писал ему письма, в которых давал наставления и мотивировал Михаила в духе современных коучей, — подбадривал, пишет, что верит в силы и талант своего ученика: "Упражнения через ошибки ведут нас к изяществу письма".
Сковорода – странствующий блогер
В странствиях Григорий Сковорода провел больше 20 лет: он останавливался у своих знакомых и учеников, спал по 4 часа в сутки, играл на свирели и много писал, хотя при жизни не издал ни одной книги. Поэтому, можно сказать, что он достиг вершины майндфулнеса – умел наслаждаться каждым мгновением жизни.
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