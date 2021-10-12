Грибок и трещины в школе: в Киеве родители жалуются, что их дети учатся в ужасных условиях

Ученики школы №162 в Киеве на уроках дышат хлоркой и учатся в классах с шелушащимися стенами и грибком. Родители на ужасные условия жалуются регулярно, а школа и отдел образования уверяют, что ждут денег на ремонт.

Ужасные условия для учеников

Родители учеников уверяют, что в столичной школе №162 стены в грибке и трещинах, а в классе есть огромная дыра, которая выходит прямо в бассейн. Журналисты не смогли это увидеть собственными глазами, потому что из-за карантина в учреждение не пускают.

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Кроме того, там сломаны туалеты и дыры в потолке. Родители убеждают, что все некачественные ремонты.

Четыре раза выделялись средства на общую сумму 1,2 миллиона гривен (на кровлю школы). Сейчас эти работы не выполнялись или выполнялись частично,

– говорят родители.

Как выглядит школа №162 в Киеве / скриншот из сюжета ТСН

Школа переполнена

Школа рассчитана на 708 учеников, однако сейчас там учится более тысячи детей. А денег на расширение школы до сих пор нет.

Кроме проблем с состоянием здания, родители жалуются на проблемы с учебой. В частности на 16 классов старшей школы только два учителя математики, и один из них на больничном.

"Вот сейчас урок математики в 10 классе проводится, так как учителя нет, дети на балконе. Смотрите, как все проходит. Это систематически. Как нам сдавать ВНО?", – возмущаются родители.

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Также там только по одному учителю по информатике и трудовому обучению на всю старшую школу. "Заменяют учителя, у кого свободно, непрофильные... Когда придет учитель, мы ей все объясним и она с учениками догонит", – говорит директор школы Наталья Марченко.

Что говорят в школе и отделе образования

Насчет ужасного состояния здания директор признается, что обо всех проблемах знает. Она уже написала обращение в управление образования и ждет финансирования.

Провели ремонтные работы. Это замена сливных стоков, чтобы отвести воду от стен. Классы, которые вы видели, закрыты на ремонт,

– добавляет директор.

В местном управлении образования говорят, что перед началом учебного года школу проверяли и, несмотря на проблемы, признали пригодной для обучения.

"Учреждение абсолютно нормально может работать. Никаких там проблем нет. То, что вы говорите, это текущие вопросы, которые возникают в процессе. Над этим надо работать", – говорит руководитель управления образования Алексей Сукенников.

А родители тем временем продолжают писать обращения во все возможные инстанции.

К слову, в некоторых червоноградских школах в кабинках туалетов нет дверей. По словам родителей, девочки стесняются туда ходить, ведь за ними могут подглядеть ребята, даже снять на камеру.