Такие меры хотят ввести из-за действий родителей. Ведь сегодня взрослые часто отказываются пускать в школу учеников, ссылаясь на ряд причин.

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Законопроект предусматривает, что лицо, осуществляющее опеку или уход за несовершеннолетним и не регистрирующее или не контролирующее обязательное школьное обучение, карается заключением на срок до двух лет и штрафом.

Отмечается, что закон касается родителей учащихся, не достигших 16-летнего возраста.

К слову, в Луцке суд оштрафовал многодетную мать из-за того, что ее 5 детей пропускали уроки в школе. Дети женщины не посещали учебу с сентября по середину октября. Подробности – читайте в статье.