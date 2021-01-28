Программа для школьников от ЕС: как получить полезный опыт в Грузии
ЕС объявил новый набор на дипломную программу обучения в Европейской школе Восточного партнерства в Тбилиси. Заявки принимаются до 26 февраля, а обучение начнется 1 сентября 2021 года.
Источник: Европейская школа Восточного партнерства
Грантовая программа для школьников в возрасте от 16 до 17 лет, которые хотят углубить свои знания о европе и Европейском Союзе, действует для граждан Украины, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии и Республики Молдова. Заявки будут рассматриваться на конкурсной основе.
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Как подать заявку
Обучение финансируется Европейским Союзом. Стипендия покрывает плату за обучение, проживание, питание в учреждениях школы, поездки домой из Тбилиси, все необходимые учебные материалы и ресурсы, а также медицинскую страховку.
Выпускники Европейской школы Восточного партнерства в Тбилиси получат диплом Международного бакалавриата (IB). Он признается более чем двумя тысячами университетов в 75 странах и принимается колледжами и высшими учебными заведениями по всему миру.
Европейский Союз поддержит до 40 лучших учеников из стран Восточного партнерства в получении диплома Международного бакалавриата с фокусом на европоведении. Программу Европейской школы Восточного партнерства преподают в "новой школе" в Тбилиси (Грузия). Она охватывает двухлетний довузовский курс обучения, который начнется в 2021-2022 учебном году.
Дипломная программа сочетает высокие академические стандарты Международного бакалавриата и специальное обучение по системе европейских школ. Студенты будут учиться по программе с фокусом на европоведении, европейских ценностях, мультикультурности и многоязычия. Во время своих занятий, через написание эссе и в рамках других образовательных мероприятий учащиеся смогут углубить свои знания европейских языков, литературы и истории.
Об инициативе
- Европейская школа Восточного партнерства была создана при содействии Европейского Союза и стран-партнеров с целью усиления образовательных возможностей и межрегиональных обменов для молодежи из 6 стран Восточного партнерства ЕС.
- Сейчас на программе учатся 65 студентов, в том числе новая группа из почти 40 учеников, которые присоединились в сентябре 2020 года.
- 23 июня 2020 года школа отпраздновала выпуск своей первой группы из 30 студентов. Все ученики получили диплом Международного бакалавриата. Сейчас они получают высшее образование в университетах Европы, США и своих родных стран.
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