Художественный университет в Гамбурге, что в Германии, готов выделить студентам грант в размере 1 600 евро за бездействие. Эти деньги направят на проекты, которые исследуют уменьшение негативного влияния на других людей.

Однако грант получат не все, а лишь 3 человека. Сперва они должны доказать, что их бездействие – очень важно. Об этом сообщает The Guardian.

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Чтобы принять участие в конкурсе на грант, нужно ответить на 4 простых вопроса:

Что вы не хотите делать? Сколько времени вы не хотите это делать? Почему важно не заниматься этим делом? Почему вы тот кандидат, который нам нужен?

Мы хотим сосредоточиться на активном бездействии. Если вы скажете, что не собираетесь двигаться в течение недели, то это впечатляет. Если вы предложите не двигаться и не думать, это может быть еще лучше,

– рассказал архитектор, который и придумал программу Фридрих фон Борис.

Продолжительность своего бездействия студенты выбирают сами. Например, если кто-то решит не спать, то выдержит всего несколько дней. Однако человек, который откажется от покупок, продержится дольше.

Важность эксперимента

В вузе уверяют, что это серьезный эксперимент, к которому нужно отнестись ответственно. Так они хотят проверить, как полностью изменить убеждения общества относительно побед и достижений.

Грант выплатят в январе 2021 года после отчета о бездействии. Заявки принимают до 15 сентября. К сожалению, принять участие в отборе могут принять граждане Германии.