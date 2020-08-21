Грант за безделье: в Германии готовы платить студентам за бездействие, но если оно важно
Художественный университет в Гамбурге, что в Германии, готов выделить студентам грант в размере 1 600 евро за бездействие. Эти деньги направят на проекты, которые исследуют уменьшение негативного влияния на других людей.
Однако грант получат не все, а лишь 3 человека. Сперва они должны доказать, что их бездействие – очень важно. Об этом сообщает The Guardian.
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Чтобы принять участие в конкурсе на грант, нужно ответить на 4 простых вопроса:
- Что вы не хотите делать?
- Сколько времени вы не хотите это делать?
- Почему важно не заниматься этим делом?
- Почему вы тот кандидат, который нам нужен?
Мы хотим сосредоточиться на активном бездействии. Если вы скажете, что не собираетесь двигаться в течение недели, то это впечатляет. Если вы предложите не двигаться и не думать, это может быть еще лучше,
– рассказал архитектор, который и придумал программу Фридрих фон Борис.
Продолжительность своего бездействия студенты выбирают сами. Например, если кто-то решит не спать, то выдержит всего несколько дней. Однако человек, который откажется от покупок, продержится дольше.
Важность эксперимента
В вузе уверяют, что это серьезный эксперимент, к которому нужно отнестись ответственно. Так они хотят проверить, как полностью изменить убеждения общества относительно побед и достижений.
Грант выплатят в январе 2021 года после отчета о бездействии. Заявки принимают до 15 сентября. К сожалению, принять участие в отборе могут принять граждане Германии.