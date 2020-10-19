Детям важно рассказывать о сознательном гражданстве уже с детства. Но иногда это получается очень сложно. Поэтому, как говорить с младшими и старшими учениками о выборах – читайте советы в материале.

Советами и полезными материалами поделилась учительница истории, правоведения и гражданского образования Леся Юрчишин с изданием "Освитория".

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Ведь перед выборами в городах и регионах появилось множество политической агитации за разных кандидатов. Сейчас по городу расставили палатки, где люди раздают газеты, и висят огромные билборды с улыбающимися лицами. "И информационной атаки не избежать. А ребенок "ловит" каждое ваше слово и каждую эмоцию", – отмечает учительница.

Основные посылы для младшего школьного возраста

Итак, как детям рассказать о сознательном гражданстве? Леся Юрчишин поделилась советами. В частности, младшим детям объяснить основы можно такими тезисами:

Мы живем в свободной стране, где время от времени проходят выборы президента, народных депутатов, мэров и других людей на важную государственную работу.

Государственная работа – это такая работа, которая обеспечивает существование нашей страны, создает законы, важные для функционирования школы, детского сада, патрульных полицейских, военных и еще многих-многих других учреждений и организаций.

Поэтому для этой работы нужно выбрать лучших людей. Вот почему подготовка к выборам и голосованию очень важны, и люди должны внимательно к ним отнестись.

Уместным будет связать процесс государственных выборов с выборами президента школы или лидера класса. Показать, как наш выбор будет влиять на деятельность класса в течение целого года,

– подчеркнула Леся Юрчишин.

Как говорить о выборах со старшими детьми

Что касается среднего и старшего школьного возраста, то здесь важно развивать медиаграмотность и критическое мышление, предоставлять факты.

Можно провести отдельное занятие, где учитель научит детей разбираться и следить за медийной кампанией определенного кандидата или политической партии – насколько она последовательна, чувствуется ли агрессия в отношении других кандидатов и тому подобное.

Также стоит поискать информацию об определенном кандидате на других веб-ресурсах, сравнить как один и тот же эпизод его деятельности подается или замалчивается.

Это можно сделать на таких ресурсах:

Леся Юрчишин рекомендует учебный материал подавать в формате виртуального чата, в котором известные исторические фигуры обсуждают важность выборов и их особенности. С учениками можно запланировать такую активность, используя похожий формат соцсетей.



Как будут выбирать местных кандидатов и мэров / инфографика 24 канала

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Игра в выборы

Интересные активности предлагает международный проект "М18 (Меньше 18)". Его уже 5 лет проводят в школах.

К примеру, можно организовать игру-выборы. Суть игры – имитируется реальный избирательный процесс. Для этого создают и обучают ученическую избирательную комиссию, обустраивают помещения для голосования и отдельные кабинки, проводят полноценное голосование с выдачей бюллетеней, удостоверяющего личность, и подсчетом голосов с экзит-поллами, наблюдателями и тому подобное.

Участники берут реальные программы настоящих партий/кандидатов, создают их план. Так, ученики голосуют. Результаты "детских выборов" объявляют только после обнародования результатов основных "взрослых" выборов. Больше о такой игре – можно прочитать здесь.