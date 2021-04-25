По мнению американского семейного терапевта Карла Гроди, слово "нет" становится словом массового потребления, когда говорится об отцовстве. Он советует пытаться зафиксировать, насколько часто вы отказываете своим детям только потому, что так уже запрограммированы.

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Почему родители программируют себя на отказ

По словам эксперта, не надо наказывать себя за такое поведение, ведь слово "нет" – это навык выживания. Отказ – это рефлексия, которая на инстинктивном уровне считается самой безопасной опцией.

Множество родителей обращались к Карлу за помощью, утверждая, что их ребенок плохо себя ведет весь день. Однако после работы эксперта с малышами выяснялось, что непослушание или беспричинные истерики продолжаются всего 5 процентов от заявленного времени.

Эксперт отмечает, что усталость и переживания взрослых не является показателем плохого отцовства.

Часто родителям просто не хватает времени или энергии понять, чего действительно хотят их дети, и это нормальная человеческая реакция. Поэтому они, бывает, срываются и чувствуют безысходность, наказывая себя за плохое воспитание малышей,

– рассказывает Карл.

Советы от эксперта

Карл работал с семьями в течение 13 лет, однако подчеркивает, что помощь в воспитании детей нужно искать не среди психологов или педагогов, а в собственном подходе.

Эксперт сам имеет двух детей, и часто удивлялся, насколько хорошо соседи ладят со своими малышами. Он сравнивал своих детей с другими и часто думал о том, что он является плохим отцом.

Однажды женщина из дома неподалеку, улыбающаяся и полная энергии, проходила мимо крыльца Карла за руки с тремя своими детьми.

В это время моя младшая дочь плакала у меня на руках, а старшая висела на правой ноге, и я думал, что же не так с моей жизнью. Тогда я не выдержал и спросил у нее, как ей удалось воспитать таких спокойных и дружеских детей,

– рассказывает эксперт.

Соседка ответила Карлу, что ее секрет кроется в простом – она всегда говорит своим детям только "да".

Тогда Гроди понял, что когда родители привыкают говорить своим детям "нет", малыши чувствуют, что либо взрослые их вообще не слушают, либо просто пытаются доминировать.

Эксперт отмечает, что слово "да" не должно быть бесспорным. Формулировка должна выглядеть как "Я только рад согласиться, однако давай сначала разберемся".

Чувствовать себя комфортно вы будете благодаря тому, что не просто согласитесь с ребенком, но и самостоятельно разберетесь с потенциальной проблемой,

– настаивает Карл.

Что из этого получится – вы сами увидите. Важно, что ребенок почувствует связь и поймет, что вы услышали его точку зрения.

Она все равно может разозлиться, однако в дальнейшем будет воспринимать вас как авторитета и справедливого взрослого.