Чтобы заинтересовать детей образованием, учителям важно идти в ногу со временем и быть на одной волне с детьми? Как говорить с современными детьми на их языке – читайте советы в материале.

Идеями и советами поделились эксперты на 27-м международном Book Forum, передает издание "Освіторія".

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По словам педагогов, образование должно заинтересовывать, мотивировать и увлекать. Для этого на уроках можно использовать что-то очень близкое для учеников, например, игры.

Однако, вовлекая развлечения в учебный процесс, вы должны быть уверены, что ваша ученическая аудитория нуждается в этом здесь и сейчас. Развлечение в образовании должно работать на конкретную цель. Интересно, что существует даже отдельный термин – edutainment: игра в образовании.

Учителя же иногда шутят, что для того, чтобы заинтересовать детей обучения, им надо быть немного шоуменами, немного телеведущими и немного аниматорами. Но все же, стоит помнить, что главное – это качество образовательного продукта, который педагоги дают детям.

Как говорить с современными детьми на их языке: интересные советы

Изучайте тренды, чтобы быть "на одной волне" с детьми

Сейчас тренды и динамика мира в целом переместилась в онлайн и соцсети. Самый популярный тренд последних лет для школьной молодежи – тикток. Это короткие видео до 60 секунд, в которых пользователи показывают какой-то танец.

И хотя 60 секунд не хватит ученикам, чтобы запомнить серьезную тему, этого может быть отличным вариантом для формата брейнсторминга, тизера или "рекламы" темы следующего урока, элемента домашнего задания и тому подобное.

Сочетайте прошлое и настоящее

Если вы на уроке изучаете творчество писателя, то делайте это в духе современной молодежи. Одна учительница рассказала, что ее ученики обожали, когда она просила представить Тараса Шевченко "троллем" и найти в его произведениях, где, кого и как он тролит.

"Вспомним его поэму "Сон" и то, как поэт тролит там царскую верхушку. Так я преподаю детям уже не только про Тараса, а и о том, как в жизни применить чувство юмора, иронию, и сделать это своим повседневным оружием", – добавила она.



Современные ученики на уроке / Фото " Кордон"

Так, с помощью грамотного подхода можно легко сочетать классику с современностью на уроках. Ваша аудитория отблагодарит вас глубоким интересом и будет читать каждую строку.

"Подсадите" на крутые литературные подкасты

Подкасты – это что-то похожее на аудиопрограмму. Это может напоминать радиошоу, звуковое представление, интервью, лекции и т. д. – Все, что относится к устному жанру.

В таких аудио мир литературы и герои оживают. Ученики будут слышать, как шуршит трава, мурлычет кот, плещет родник, когда слушаешь произведения во время пробежки, ходьбы.

Побуждайте к обсуждению в инстаграме

Современный подростковый тренд — обсуждать прочитанные книги в соцсети и оставлять в своей публикации хэштег #bookstagram, по которым любой может найти твой пост на книжную тематику и присоединиться к обсуждению.

К тому же, в новых условиях, когда учителя должны преподавать дистанционно, наивысшей ценностью является персонализация обучения и социализация детей во время получения образования в режиме онлайн.