Готовы поддержать, – Зеленский заговорил о льготном поступлении для детей политзаключенных

Более сотни украинских политзаключенных посадили в Крыму. Среди них больше всего крымских татар. Владимир Зеленский утверждает, что их детей нужно поддерживать. В частности, обсудят возможность льготного поступления в вузы для детей политзаключенных.

Журналисты рассказали Владимиру Зеленскому о том, что сейчас есть 190 детей политзаключенных, которые нуждаются в особой помощи. Президент ответил, что этих детей Украина поддержит.

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"Мы можем создать нужные механизмы. Я был бы готов со всеми ответами, если бы я знал все проблемы, которые есть у крымчан. Это мы зафиксируем", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже предоставила возможность детям из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступать в вузы без ВНО и без каких-либо экзаменов.

Пожалуйста, приезжайте в наши университеты. Мы будем делать все, чтобы у них было место где жить, и будем поддерживать их. Мы готовы поддержать 190 детей. Предоставьте, пожалуйста, нам все детали, мы готовы,

– ответил Зеленский.

Как поступают дети из оккупированного Крыма

Отметим, что абитуриенты из оккупированного Крыма должны поступать в вузы, колледжи или профтех через образовательные центры "Крым-Украина", которые расположены в университетах. Они будут работать до 24 сентября 2021 года, поэтому все желающие могут поступить.

Через образовательные центры эти абитуриенты смогут пройти годовое оценивание и ГИА, получить документ государственного образца о базовом среднем образовании или среднем образовании. В то же время ВНО для поступления сдавать не нужно.

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