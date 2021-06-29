Для того чтобы наконец-то преодолеть болезнь, следует принять еще ряд мер – не только на правительственном, но и на семейном и личностном уровнях. Как подготовить к выходу из кризиса собственные финансы и какие покупательские привычки следует изменить – далее в материале.

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Мобильность и расходы

Некоторые предприятия и компании могут продолжить модель дистанционной или гибридной работы, однако точно не все. С окончанием ковидного кризиса в офисы вернется немало работников.

Множество людей забыли, что необходимо тратиться, в частности, на общественный транспорт или топливо для собственного авто, чтобы добраться до рабочего места.

Поэтому следует еще раз пересмотреть свой бюджет, и учесть в него расходы, такие как обеденные перерывы или обслуживание автомобиля.

Совет! Планируйте семейный и личный бюджет комфортно, печатая его с помощью принтеров Canon серии MegaTank, которые просты в использовании и обслуживании. Печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.

Приоритеты и привычки

Пандемия заставила многих людей задуматься над собственным финансовым положением. Возвращаясь "back to normal", следует еще раз пересмотреть свои покупательские и другие финансовые привычки.

За время локдаунов появилось немало предложений получить услуги или товары дистанционно. Попробуйте забыть о покупке продуктов или заказах готовой еды на дом, прогуляйтесь по магазинам и сравните цены. Вспомните, как все происходило до начала пандемии.

Сравнивайте цены в местных магазинах / Фото Pexels

Инвестиции и сбережения

Коронавирус заставил многих сократить расходы и научиться экономить. Однако с нормализацией ситуации, следует также рассмотреть возможности откладывать средства и инвестировать их.

Экономика будет восстанавливаться дольше, чем все остальные отрасли в целом, попавшие под негативное влияние кризиса. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы деньги не "съедала" инфляция.

Сберегите деньги от инфляции / Фото Pexels

Поддержка и благополучие

На первых этапах пандемии множество магазинов и ресторанов вынуждены были прекратить свою деятельность – где-то временно, а где-то навсегда.

Покупая товары и услуги в локальных маленьких компаниях, вы не только поддерживаете восстановление рабочих мест, но и становитесь частью восстановления благополучия микрообщества, в котором живете.

Поддерживайте локальный бизнес / Фото Pexels