Для того чтобы наконец-то преодолеть болезнь, следует принять еще ряд мер – не только на правительственном, но и на семейном и личностном уровнях. Как подготовить к выходу из кризиса собственные финансы и какие покупательские привычки следует изменить – далее в материале.
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Мобильность и расходы
Некоторые предприятия и компании могут продолжить модель дистанционной или гибридной работы, однако точно не все. С окончанием ковидного кризиса в офисы вернется немало работников.
Множество людей забыли, что необходимо тратиться, в частности, на общественный транспорт или топливо для собственного авто, чтобы добраться до рабочего места.
Поэтому следует еще раз пересмотреть свой бюджет, и учесть в него расходы, такие как обеденные перерывы или обслуживание автомобиля.
Приоритеты и привычки
Пандемия заставила многих людей задуматься над собственным финансовым положением. Возвращаясь "back to normal", следует еще раз пересмотреть свои покупательские и другие финансовые привычки.
За время локдаунов появилось немало предложений получить услуги или товары дистанционно. Попробуйте забыть о покупке продуктов или заказах готовой еды на дом, прогуляйтесь по магазинам и сравните цены. Вспомните, как все происходило до начала пандемии.
Сравнивайте цены в местных магазинах / Фото Pexels
Инвестиции и сбережения
Коронавирус заставил многих сократить расходы и научиться экономить. Однако с нормализацией ситуации, следует также рассмотреть возможности откладывать средства и инвестировать их.
Экономика будет восстанавливаться дольше, чем все остальные отрасли в целом, попавшие под негативное влияние кризиса. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы деньги не "съедала" инфляция.
Сберегите деньги от инфляции / Фото Pexels
Поддержка и благополучие
На первых этапах пандемии множество магазинов и ресторанов вынуждены были прекратить свою деятельность – где-то временно, а где-то навсегда.
Покупая товары и услуги в локальных маленьких компаниях, вы не только поддерживаете восстановление рабочих мест, но и становитесь частью восстановления благополучия микрообщества, в котором живете.
Поддерживайте локальный бизнес / Фото Pexels