В течение месяца общественный союз "Освіторія" провел онлайн-опрос учителей, в котором приняли участие больше тысячи педагогов.

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Где работают и что преподают эти учителя

В основном учителя, которые приняли участие в опросе, работают в государственных школах – их 61%, в коммунальных – 36% и только 3% – из частных школ. В половине заведений, где работают респонденты, проводится пилотирование НУШ.

Наибольшая доля респондентов (41%) преподает предметы языково-литературной отрасли. 12% работают – по математическому направлению, еще по 11% – преподают информатику и естественные дисциплины. Меньше всего представлено учителей физической культуры и межотраслевых интегрированных курсов.

Как учителя готовятся к НУШ

В основном учителя до сих пор предпочитают традиционные способы обучения, которые предлагает государство. Больше всего респондентов ответили, что готовились к НУШ на государственных учебных программах, в частности на курсах ИППО (66%).

Еще 59% опрошенных учителей читали документы и разъяснения МОН. А 27% – проходили курсы для учителей начальной школы на платформе EdEra. Более 8% учителей проходили частные учебные программы.

Еще 14% вообще не проходили обучение в пределах НУШ. Это тревожный показатель, поскольку уже в следующем учебном году 5 – 6 классы начнут учиться в соответствии с реформой.

Несколько учителей из Киева отметили, что проходили учебные курсы на базе Института последипломного образования Киевского университета имени Бориса Гринченко. Отметим, что повысить квалификацию можно и во многих других педагогических университетах Украины, в частности похожие курсы предлагают:

Черновицкий национальный университет,

Львовский национальный университет,

Национальный педагогический университет имени Михаила Драгоманова и другие.

Насколько учителя осведомлены в темах НУШ

61% опрошенных учителей ответили, что обладают знаниями и навыками НУШ. Больше всего респондентов чувствуют себя уверенно в темах:

"Возрастные и психологические особенности учащихся",

"Работа с учебными планами",

"Разработка и использование современных учебных материалов".

Более 70% опрошенных педагогов ответили, что ориентируются в этих темах на хорошем или высоком уровнях.

Между тем проблемными являются навыки "Интеграция", "Разработка обучающих программ"и "Работа с детьми с ООП". 78%, 50% и 55% учителей соответственно отметили, что владеют ими на низком или среднем уровнях.

Интересно, что по результатам опроса, разрыв в компетенциях между учителями из городов и учителями из сел существует, хоть и незначительный. Соответственно, в дальнейшем образовательным организациям стоит прилагать больше усилий, чтобы педагоги из сел проходили учебные курсы и программы для НУШ.

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Нужен ли учителям учебный курс

90% респондентов ответили, что им нужен целостный курс для работы с учащимися в рамках НУШ. 15% опрошенных учителей уточнили, что заинтересованы только в офлайн-тренингах. А вот 33% предпочли бы только онлайн-курс.

К тому же, 10% респондентов отметили, что не нуждаются в таком курсе. Важно отметить, что из них 65% работают в школах, где пилотируют НУШ. Поэтому, вероятно, что необходимое обучение они уже прошли.

Что известно о НУШ в Украине "Новая украинская школа" – это главная реформа МОН под руководством бывшего министра Лилии Гриневич. Цель НУШ – создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.



Внедрять ее начали с учеников первых классов. Так, в 2018 году новые стандарты тестировали в 100 школах по всей стране, а в 2018/2019 учебном году все украинские первоклассники начали учиться по новой системе.



Кроме того, МОН уже готовится к запуску реформы "Новой украинской школы" в 5 – 9 классах. Проект рассчитывают провести в течение 2021 – 2027 годов в три этапа.

К слову, реформа Новой украинской школы, которая стартовала в 2017 году, реализовывалась одновременно в 147 школах. Но никакого государственного стандарта ее проведения не было. Также учителя не имели утвержденных образовательных программ. Детали – читайте в статье.