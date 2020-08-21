Государственная служба качества образования Украины в августе провела опрос о готовности учебных заведений к 1 сентября. Также они спросили и мнения родителей и учеников. Результаты – в материале.

В опросе приняли участие более 238 тысяч украинцев, из них: около 115 тысяч родителей, 84 тысячи учащихся, 35 тысяч учителей; 4 тысячи директоров и 730 основателей школ, передает 24 канал.

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Какой формат обучения поддерживают украинцы? Большинство директоров школ (67%) заявили, что они склоняются к сочетанию очного и дистанционного обучения, также эту идею поддержали 33% родителей и 26% учеников.

К обучению в две смены готовы 40% родителей, 36% учеников и лишь 9% директоров школ.

Отношение учеников, родителей и директоров школ к обучению с 1 сентября / Скриншот 24 канала

Однако большинство школ заверили, что приняли меры для обеспечения соблюдения правил эпидемической безопасности, а 71% директоров считают эти меры частичными. 93% учащихся ответили, что знают правила безопасности в условиях пандемии.

Обеспечение мер безопасности в школах с 1 сентября / Скриншот 24 канала

Интересно, что председатель Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак во время конференции назвал три ключевых фактора качества образования. По его словам, это:

взаимодействие участников образовательного процесса;

высококвалифицированные педагоги;

эффективное управление школой.

"Привлекая и объединяя всех участников образовательного процесса, школа не только обеспечивать высокое качество образования, но и будет способствовать обустройству дружественной для детей среды и безопасных условий обучения", – добавляет он.

Кроме того, Руслан Гурак сообщил, что в течение сентября-ноября 2020 года запланировано провести аудиты школ.

Как будут работать школы с 1 сентября?

С 1 сентября ученики пойдут в школу, несмотря на пандемию коронавируса. Однако в некоторых заведениях обучение будут проводить очно, а в других – смешанно или дистанционно, все зависит от эпидемической ситуации в регионе. А в школах из "красных" зон будет вводиться двухнедельный карантин. Важно, что все учебные заведения должны соблюдать карантинные мероприятия. Больше об этом – читайте по ссылке.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала