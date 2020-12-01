В Киевской городской госадминистрации заверили, что сейчас динамика заболеваемости в школах контролируемая. А в случае полного локдауна система образования готова работать в новых условиях.

Так, и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский сообщил в фейсбуке, что школы Киева готовы к возможному локдауну, который правительство планирует ввести уже в декабре этого года.

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По его словам, сейчас в столице 1 401 ученик и 1 030 учителей больны COVID-19. Но несмотря на неутешительную статистику, динамика заболеваемости в учреждениях образования контролируемая.

У нас за плечами опыт весны, когда мы только начинали вводить дистанционное обучение. Теперь, отработав ошибки и недостатки, мы готовы к такому шагу,

– заявил Мондриевский.

В то же время председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что если дойдет до жестких мер, будут закрывать все – садики, школы и метро.

Сколько школ в Киеве закрыты на карантин? Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что сейчас в городе на карантин закрыты 6 школ и 8 детских садов. Между тем на дистанционное обучение переведены 1 137 классов в 289 школах. Больше об этом – читайте здесь.

Что известно о вероятном локдауне в Украине? Если в Украине резко будет расти количество заражений коронавирусом за сутки, то правительство может ввести локдаун на новогодние праздники. По информации СМИ, одной из вероятных дат введения полного локдауна является 23 или 25 декабря. И продлится он якобы до 15 или 17 января.



А министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что локдаун в Украине введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек.

Больше о вероятном локдаун в Украине, когда и при каких условиях его могут ввести – по ссылке.