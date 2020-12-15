Канадские ученые доказали, что адаптация малышей в детском саду влияет на дальнейшую успеваемость ребенка в школе, его состояние здоровья и образ жизни. В частности, они становятся более социализированы и адаптированы к жизни.

К исследованию привлекли около тысячи детей в возрасте от 5 до 17 лет. Ученые проводили анализ академических оценок, социализации в школе, степени чувствительности, ответственности, физической активности, эмоционального состояния ребенка в садике и школе, сообщает "Образовательный портал".

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Ученые отмечают, что дети, которые адаптированы к детскому саду, больше социализированы, приспособлены к жизни, целеустремленные и мотивированы. А это в свою очередь способствует сокращению безработицы в обществе и минимизирует преступное поведение.

Кроме того, дети, которые хорошо адаптировались в детском саду более мотивированы к обучению, легко знакомятся и взаимодействуют с другими детьми и взрослыми.

У таких детей лучше физическая форма и более уравновешенное эмоциональное состояние. Они более активны, открыты и целеустремленны.

Интересно, что ученые доказали, занятость в детском саду тесно связана с весом ребенка. Так, исследования показали, что такие дети менее склонны к набору лишнего веса в подростковом возрасте. Среди них наблюдается низкий уровень потребления психотропных веществ.

Также по результатам исследования, развитые дети с широким словарным запасом проявляют меньшую тревожную чувствительность. А также дети с высокими математическими навыками будут лучше учиться в школе.