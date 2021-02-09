Владимир Зеленский принял участие в партнерском форуме "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления", где он заявил, что по его поручению правительство готовит стратегию развития высшего образования на следующие 10 лет.

Президент подчеркнул, что в Украине катастрофически не хватает квалифицированных работников. Поэтому совместно с экспертами уже создали стратегию развития высшего образования и начали возрождение профессионального образования в Украине.

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Зеленский подчеркнул, что также он уделяет личное внимание высшему образованию.

По моему указу правительство готовит Стратегию развития высшего образования на следующие 10 лет, государственную программу по восстановлению и развитию сети студенческих общежитий, а также план популяризации образования Украины среди иностранцев,

– заявил президент.

Глава государства уверяет, что Украина будет бороться за иностранных студентов, а украинские вузы должны готовить конкурентоспособных людей в современном мире.

"Работы здесь немало, но хочу заверить, что ваше образование всегда будет иметь надежного союзника в лице президента Украины. Я готов со своей стороны помогать в реализации всех инициатив и реформ для развития украинского образования", – сказал Зеленский.

По его словам, 9 февраля будет опубликован указ о создании при президенте Совета по развитию общего среднего образования.

"Вместе нам удастся вывести наше образование на новый уровень, верю, что мы сможем вместе воплотить в жизнь простую формулу – "Счастливые учителя, счастливые дети, счастливые родители = счастливая Украина", – подытожил президент.