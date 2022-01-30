Готова умереть за "русский мир": скандальная преподавательница Бильченко получила паспорт России

Скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которую уволили из киевского университета за публичную поддержку агрессии Кремля, получила паспорт России. Также она снова распространила российскую пропаганду.

Похвасталась гражданством России бывшая педагог в своем фейсбуке. Она написала, что готовилась очень тщательно и долго.

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Бильченко: Очень сильно готовилась

Бильченко получила сертификат по медкомиссии со всеми графами годности. Также одиозная экс-преподавательница отметила, что получила сертификат по русскому языку, законодательству и истории России с "круглыми пятерками".

Я очень сильно готовилась, хотела знать русскую историю назубок, лучше всех. Право тоже,

– заявила она.

Также Бильченко из-за полученного паспорта снова призналась в любви к "русскому миру". Более того, заверила, что на такой же поступок готов и ее муж, с которым она снова расписалась в Санкт-Петербурге.

"У меня есть любимый эпизод. Один из наших последних. Мы признались друг другу, что мы готовы умереть за "русский мир". Прямо на улице. Никогда об этом не писала", – объяснила она.

Скандал вокруг Бильченко: что известно

Глава Кремля еще в декабре 2021 года внес в Госдуму законопроект об упрощении приобретения российского гражданства для жителей бывшего СССР и даже их детей.

Полный текст публикации Евгении Бильченко:

БЖ. Бестолковая любовь…

Я получила сертификат по русскому языку, законодательству и истории России с круглыми пятерками, но я знаю, за что. Я готовилась очень сильно, хотела знать русскую историю назубок, лучше всех. И право - тоже. У меня - тридцать страниц рукописей, хоть курс открывай, да некому читать.

Я получила сертификат по медкомиссии со всеми графами "годен", но я знаю, за что. Я несколько раз проходила дополнительные специальные проверки как человек с серьезными недомоганиями, пока мне не сказали, что для общества я никак не опасна, а для самой себя - очень даже, и мне пора интересоваться моим здоровьем всерьез (иронично улыбаюсь, сквозь боль и безденежье).

Я получила свадебный сертификат - свидетельство, - и мне ни до улыбок, ни до иронии, ни до знания, ни до боли, ни до чего. Я просто не понимаю, как этот человек (муж) меня терпит? Годами...

Больную, злую, вечно злую сейчас, с суицидальными мыслями и уже почти поступками, никогда не убирающую и ничего не готовящую, некогда известного поэта, респектабельного профессора, теперь - бомжа с раной вместо живота, развалины, по-байроновски выдохшуюся в сорок лет без права на будущее, без сил, без надежд...

Он терпел скандалы вокруг моего имени... Даже на допрос со мной ходил. Он со мной, когда я в опале и забвении. Он любит не мое имя, а меня.

Он терпел меня в дни поэтических хиппи-попоек, терпел в рабочие университетские будни, когда меня за кафедрой не было видно, вытерпел со мной "революцию", войну, Украину, то, как я перебежала на "другую сторону", к России, а жить осталась в Киеве, потому что это и есть не "переобуваться", а гнуть свое, то, как я поняла, что нет никакой второй стороны, что мы все - одно, то, как на нас на улице нападали, и грозили, и даже больше...

Когда они нам написали: "У вас неделя", - мы тянули ещё год. Год в не совместимых с жизнью условиях, на одной вере! Мы тогда получали зарплату и тонули в сотнях моих интервью. Он говорил мне: "Ты - боец".

У меня есть любимый эпизод. Один из последних наших. Мы признались друг другу, что готовы умереть за русский мир. Прямо на улице. Никогда об этом не писала и сейчас в подробностях не намерена. Я не Снежана Егорова, я другой.

И не говорите мне, что этот мир - Воображаемое, идеология... Это, пипец, какое Реальное. Символическое и Реальное. Как любовь, космическая и поэтическая. Бестолковая. Всякая.

А теперь он терпит то, что я не могу пройти 2 квартала и стащить с себя сапоги. Он терпит, что я круглый день лежу, уткнувшись в стену и жалобно подвывая. Терпит, когда я хныкаю и прошу принести мне таблетки, много таблеток, много пачек, и "наши" (которое пока для меня запретное, сладкое, родное слово!) питерские пончики…

А теперь он терпит то, что я не могу пройти два квартала и стащить с себя дома сапоги. Он терпит, что я сутками лежу, уткнувшись в стену и жалобно подвывая. Терпит, когда я хныкаю и прошу принести мне таблетки, много таблеток, много пачек, и "наши" (какое пока для меня запретное, сладкое, родное слово!) питерские пышки...

Спасибо и прости меня, моя, - как там Летов поет? - бестолковая любовь, головка забубенная...

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