Временный глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет считает, что государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни по всей территории Украины.

Об этом говорится в его поздравлении ко Дню украинской письменности и языка, который ежегодно празднуют 9 ноября, передает пресс-служба МОН.

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Шкарлет подчеркнул, что шедевры литературы от Тараса Шевченко до Ивана Котляревского, от Пантелеймона Кулиша до Григория Сковороды, от Леси Украинки до Лины Костенко – это неиссякаемый источник энергии украинского языка и непостижимая глубина слова в исторической памяти народа.

По его словам, язык – это важнейшее средство коммуникации для получения образования и ключевая составляющая в интеллектуальном развитии человека.

"Изучение государственного языка и овладение им на высоком уровне всеми претендентами образования независимо от национального происхождения является одним из важнейших условий реализации прав человека в соответствии с Конституцией Украины", – считает Шкарлет.

Временный глава МОН заявил, что с детства ребенок пытается формировать и выражать мысли.

"Несомненно, государственный язык – это вклад в укрепление интеллекта и генетической памяти нации, соблюдение традиций предков в развитии духовно сильной и независимой Украины. Ничто не способно забрать родной язык у украинца, потому что в нем ДНК нации. И пока вечное слово поколений передается в колыбельных от матери к ребенку, будет жить и Украина", – подытожил он.

К слову, в Украине 9 ноября празднуют День украинской письменности и языка. В этот день традиционно отмечают лучших популяризаторов украинского слова и поощряют издательства, которые выпускают литературу на украинском языке.

Также именно 9 ноября стартует Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцика, однако в этом году из-за пандемии его могут отменить. И еще в этот день провели радиодиктант для украинцев.