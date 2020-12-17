Госбюджет-2021: сколько денег выделили на образование и на что уйдет финансирование
15 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год. На сферу образования и науки предусмотрены расходы в объеме 139,5 миллиарда гривен, что на 26,6 миллиарда больше, чем было в этом году.
В основном эти средства пойдут на увеличение заработной платы педагогов с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.
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"Благодарю народных депутатов за то, что поддержали Госбюджет-2021. Условия его формирования были нелегкими, но все же удалось сделать самое главное – увеличить зарплаты педагогов", – подчеркнул глава МОН Сергей Шкарлет.
Так, из 139,5 миллиарда гривен общегосударственные расходы (субвенции) составляют 103,7 миллиарда, а это на более чем 20 миллиардов больше, чем в 2020 году.
На что пойдут деньги из госбюджета-2021 на образование
- образовательная субвенция (увеличение зарплат педагогов) – 99,65 миллиарда гривен;
- субвенция на создание учебно-практических центров профессионального образования – 15 миллионов гривен;
- субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с ООП – 5 миллионов грн;
- субвенция на обеспечение развития "Новой Украинской школы" – 1,42 миллиарда гривен (из них – 0,4 миллиарда на повышение квалификации педагогических, 1,02 миллиарда на закупку средств обучения и оборудования;
- субвенция на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" – 1 миллиард гривен.
- новая субвенция объемом в 1 миллиард гривен на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время обучения в школах.
Кроме того, государственные расходы МОН 2021 составляют 35,8 миллиард гривен, в частности:
- подготовка кадров вузами – 20,95 миллиарда гривен;
- подготовка кадров учреждениями профессионального предвысшего образования – 4,65 миллиарда гривен;
- выплаты академических стипендий – 3,94 миллиарда гривен;
- научная и научно-техническая деятельность ЗВО и научных учреждений – 824,8 миллиона гривен;
- Фонд развития учреждений высшего и профессионального предвысшего образования – 250 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение проведения мероприятий по пожарной безопасности в помещениях учебных корпусов и общежитий;
- обеспечение деятельности Национального фонда исследований, грантовая поддержка научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок – 732,8 миллиона гривен;
- поддержка приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования – 100 миллионов гривен;
- выполнения обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям – 326,9 миллиона гривен;
- издание, приобретение и доставка учебников и пособий – 574,2 миллиона гривен;
- разработки, проведения экспертизы, приобретение, сопровождение и размещение в информационно-телекоммуникационных системах дистанционных курсов для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников – 18,5 миллиона гривен;
- финансирование пяти государственных инвестиционных проектов – 328,9 миллиона гривен, из которых три переходные и два новых;
- приобретение оборудования для лабораторий, учебных мастерских и экспозиций научно-образовательного пространства Музея науки в Киеве (экспозиции "Математика") – 54 миллионов гривен.
Добавим, что на образование ранее планировали выделить больше денег. Но ко второму чтению расходы сократили почти на 4,1 миллиарда гривен. И все же это выше, чем выделили в 2020 году.
На что уменьшили финансирование:
- образовательная субвенция для местных органов – ее сократили на 2,9 миллиарда гривен;
- Фонд развития вузов – урезание бюджета на 500 миллионов гривен;
- НАЗЯВО, Нацагентство квалификаций, Служба образовательного омбудсмена, государственная аттестация и аккредитация учебных заведений – урезание бюджета на 11 миллионов гривен;
- обеспечение профессионального (профессионально-технического) образования – урезание бюджета на 14 миллионов гривен;
- подготовка кадров вузов и обеспечение деятельности их баз практики – урезание бюджета на 861 миллион гривен;
- ВНО и УЦОКО – урезание бюджета на 18 миллионов гривен;
- Национальная Академия наук – урезание бюджета на 15,5 миллиона гривен.
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