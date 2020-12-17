15 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о Государственном бюджете Украины на 2021 год. На сферу образования и науки предусмотрены расходы в объеме 139,5 миллиарда гривен, что на 26,6 миллиарда больше, чем было в этом году.

В основном эти средства пойдут на увеличение заработной платы педагогов с 1 января на 20% и с 1 декабря 2021 года – на 8,4%. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

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"Благодарю народных депутатов за то, что поддержали Госбюджет-2021. Условия его формирования были нелегкими, но все же удалось сделать самое главное – увеличить зарплаты педагогов", – подчеркнул глава МОН Сергей Шкарлет.

Так, из 139,5 миллиарда гривен общегосударственные расходы (субвенции) составляют 103,7 миллиарда, а это на более чем 20 миллиардов больше, чем в 2020 году.

На что пойдут деньги из госбюджета-2021 на образование

образовательная субвенция ( увеличение зарплат педагогов ) – 99,65 миллиарда гривен;

) – 99,65 миллиарда гривен; субвенция на создание учебно-практических центров профессионального образования – 15 миллионов гривен;

– 15 миллионов гривен; субвенция на предоставление государственной поддержки лицам с ООП – 5 миллионов грн;

– 5 миллионов грн; субвенция на обеспечение развития " Новой Украинской школы " – 1,42 миллиарда гривен (из них – 0,4 миллиарда на повышение квалификации педагогических, 1,02 миллиарда на закупку средств обучения и оборудования;

" – 1,42 миллиарда гривен (из них – 0,4 миллиарда на повышение квалификации педагогических, 1,02 миллиарда на закупку средств обучения и оборудования; субвенция на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов" – 1 миллиард гривен.

"Способная школа для лучших результатов" – 1 миллиард гривен. новая субвенция объемом в 1 миллиард гривен на мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19 и его последствиями во время обучения в школах.

Кроме того, государственные расходы МОН 2021 составляют 35,8 миллиард гривен, в частности:

подготовка кадров вузами – 20,95 миллиарда гривен;

вузами – 20,95 миллиарда гривен; подготовка кадров учреждениями профессионального предвысшего образования – 4,65 миллиарда гривен;

учреждениями профессионального предвысшего образования – 4,65 миллиарда гривен; выплаты академических стипендий – 3,94 миллиарда гривен;

– 3,94 миллиарда гривен; научная и научно-техническая деятельность ЗВО и научных учреждений – 824,8 миллиона гривен;

и научных учреждений – 824,8 миллиона гривен; Фонд развития учреждений высшего и профессионального предвысшего образования – 250 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение проведения мероприятий по пожарной безопасности в помещениях учебных корпусов и общежитий;

и профессионального предвысшего образования – 250 миллионов гривен, которые будут направлены на обеспечение проведения мероприятий по пожарной безопасности в помещениях учебных корпусов и общежитий; обеспечение деятельности Национального фонда исследований , грантовая поддержка научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок – 732,8 миллиона гривен;

, грантовая поддержка научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок – 732,8 миллиона гривен; поддержка приоритетных направлений научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования – 100 миллионов гривен;

и научно-технических (экспериментальных) разработок в учреждениях высшего образования – 100 миллионов гривен; выполнения обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям – 326,9 миллиона гривен;

и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям – 326,9 миллиона гривен; издание, приобретение и доставка учебников и пособий – 574,2 миллиона гривен;

– 574,2 миллиона гривен; разработки, проведения экспертизы, приобретение, сопровождение и размещение в информационно-телекоммуникационных системах дистанционных курсов для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников – 18,5 миллиона гривен;

для соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников – 18,5 миллиона гривен; финансирование пяти государственных инвестиционных проектов – 328,9 миллиона гривен, из которых три переходные и два новых;

– 328,9 миллиона гривен, из которых три переходные и два новых; приобретение оборудования для лабораторий, учебных мастерских и экспозиций научно-образовательного пространства Музея науки в Киеве (экспозиции "Математика") – 54 миллионов гривен.

Добавим, что на образование ранее планировали выделить больше денег. Но ко второму чтению расходы сократили почти на 4,1 миллиарда гривен. И все же это выше, чем выделили в 2020 году.

На что уменьшили финансирование: