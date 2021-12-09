"Горжусь тем, что я русская": новые подробности языкового скандала с учительницей в Киеве

В столичном лицее №303 учительница отказалась вести урок на украинском языке. Она заявила, что "гордится тем, что не украинка, а русская". Как ее наказали и другие подробности – читайте в статье.

Подробности конфликта с учительницей

Учительница одного из столичных лицеев возмутилась, когда ученик попросил ее вести урок на украинском языке. "Горжусь тем, что я не украинка, а русская", – сказала педагог, добавив, что, мол, 70 лет все говорили на русском и ничего.

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Информация о языковом конфликте в школе дошла до руководства школы, учебно-воспитательным потенциалом которого является "национальное воспитание для изучения и сохранения наследия украинского народа".

Смотрите видео речи учительницы в киевской школе:

Что говорят в школе

Заместитель директора Валентина Симонова признала, что голос на видео принадлежит учительнице немецкого и русского языков Ларисе Бондарь. Инцидент произошел на уроке восьмого класса.

Причиной конфликта стало непонимание между ребенком и учителем. Учитель допустил нарушение языкового законодательства, этики поведения педагога и человека в целом. Она глубоко переживает и сожалеет, что так произошло,

– говорит Симонова.

Педагог пообещала уволиться

По словам заместителя директора, педагогу, которая работает в учебном заведении 5 лет, объявили выговор. Она продолжает выполнять свои обязанности, но пообещала уволиться.

Не сдержала эмоции и очень жалею, что так произошло. Я уже извинялась перед своим коллективом, при случае извинюсь перед ребенком, очень сожалею, что так произошло. Больше нет, что добавить. Я увольняюсь,

– прокомментировала Лариса Бондарь.

Заявление на увольнение по собственному желанию учительницы директор лицея подпишет, как только вернется на работу.

Что говорят педагоги

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев уверяет, что за это нужно сразу увольнять, да еще по статье.

"Это откровенное неуважение к законам Украины, Украине, ребенку, а также абсолютное непонимание человека, где он находится и что он делает", – говорит чиновник.

К слову, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будут проверять, на каком языке преподаватели проводят пары. Нововведения решили ввести после жалоб студентов к Уполномоченному по защите государственного языка о нарушении языкового законодательства. Подробности – читайте в статье.