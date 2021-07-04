В горах, на море и с вечеринками: как в Украине праздновали выпускные вечера в 2021
Источник:"Общественное"
Учебный год для выпускников завершается 30 июня, поэтому большинство из них уже отпраздновали выпускные вечера. И если в прошлом году школьники праздновали окончание школы онлайн, то в этом году школы вернулись к традиционному празднованию в ресторанах. Какими были основные тенденции празднования выпускных в 2021 году – читайте в статье.
Ученики сами выбирали даты выпускных в этом году, поэтому в каждой школе празднование было в разные дни. Интересно, что в этом году все чаще вместо банкета выпускники выбирают путешествие с классом, рафтинг или поход в горы.
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Море, горы и вечеринки
Например, ученики Северодонецкого УВК "Специализированная школа-коллегиум НаУКМА" в Луганской области решили отказаться от классического празднования выпускного и поехали на четыре дня в Карпаты.
Для них такое путешествие будет интереснее посещения ресторана.
Мы собрались классом, поговорили с родителями и решили двинуться в Карпаты. По себестоимости это получилось не слишком дороже, а положительных эмоций и ярких воспоминаний получили больше,
– рассказала одна выпускница.
Ученики на выпускном вечере вместо последнего вальса учили гуцульские танки и пели песни, а после полуночи поднялись на возвышенность, где встретили восход солнца.
Выпускники специализированной школы-коллегиума НаУКМА в Северодонецке / Фото "Общественное"
А выпускники Кропивницкой гимназии имени Шевченко выбрали поездку на море. Дети вместо выпускного наряда купили купальники, а "праздничную программу" решили планировать уже на месте.
"Вместо одного дня празднования у нас будет четыре, и к тому же это отдых на море. Поездка стоит две тысячи гривен, а с собой я буду иметь гривен 600 – 700 для отдыха на четыре дня", – рассказала одна ученица.
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Ведущий Юрий Новосад рассказывает, что сейчас выпускникам предлагают варианты празднования в частных домах за городом, в коттеджах, в Карпатах и тому подобное.
"Преимущество такого выпускного именно в том, что он длится не 10 часов, как в ресторане, а в течение трех дней как минимум. В стоимость входит проживание, трансфер в обе стороны", – рассказал он. По стоимости такое путешествие может составить около 2500 гривен за одного человека.
Также ученики заказывают и стилизованные вечеринки.
Например, один класс выбрал стиль одежды из кожи и латекса. Это было как минимум оригинально. Были выпускники, которые всем классом заказали организацию прыжков с парашютом. Также были выпускные в стиле "Бумажного дома", "Luxury Dubai" и т.д.,
– добавляет Новосад.
Кроме того, многие выпускники выбирают вместо празднования путешествие за границу. Чаще всего выбирают визиты в Будапешт, Хорватию, Венецию и Амстердам.
Возвращение к традиционному формату
Однако большинство выпускных вечеров в этом году все же происходит в традиционном "ресторанном" формате. Например, в Ровно, Хмельницком и Мукачево состоялись парады выпускников и прощальный вальс.
Также в этом году выпускники из-за непогоды часто отказывались от встречи восхода солнца.
На самом деле выпускной возвращается к привычному нам формату с ресторанами, вечерними платьями. Если в прошлом году это было "подпольно торжественное" событие или шашлыки, то в этом – уже в обычном формате,
– говорит сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова.
Сколько потратили на выпускной-2021? В среднем выпускной в ресторане может стоить родителям в 10 тысяч гривен, в зависимости от города.
Традиционные выпускные в школах / Фото Unsplash
Основные расходы – на ресторан, праздничное оформление, дальше все зависит от желания и способности родителей. К сожалению, не исчезла и практика "подарка школе". После 11 класса родители учеников собираются средствами на подарок для школы – это либо денежный подарок, либо драгоценный предмет для класса.
Карантинные мероприятия во время выпускных
Елена Парфенова отметила, что в этом году практически не было нарушений и скандалов на школьных выпускных.
Что касается карантинных рекомендаций на выпускных, то школы преимущественно придерживались рекомендаций Минздрава на торжественной части, в то же время по празднованию вне школы – рекомендаций не было.
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В то же время образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что школа отвечает только за торжественное вручение свидетельств о полном общем среднем образовании.
А любые мероприятия после завершения официальной части выпуска из школы – это свободное решение выпускников и их родителей, к чему школа не имеет отношения.