В горах, на море и с вечеринками: как в Украине праздновали выпускные вечера в 2021

Учебный год для выпускников завершается 30 июня, поэтому большинство из них уже отпраздновали выпускные вечера. И если в прошлом году школьники праздновали окончание школы онлайн, то в этом году школы вернулись к традиционному празднованию в ресторанах. Какими были основные тенденции празднования выпускных в 2021 году – читайте в статье.

Ученики сами выбирали даты выпускных в этом году, поэтому в каждой школе празднование было в разные дни. Интересно, что в этом году все чаще вместо банкета выпускники выбирают путешествие с классом, рафтинг или поход в горы.

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Море, горы и вечеринки

Например, ученики Северодонецкого УВК "Специализированная школа-коллегиум НаУКМА" в Луганской области решили отказаться от классического празднования выпускного и поехали на четыре дня в Карпаты.

Для них такое путешествие будет интереснее посещения ресторана.

Мы собрались классом, поговорили с родителями и решили двинуться в Карпаты. По себестоимости это получилось не слишком дороже, а положительных эмоций и ярких воспоминаний получили больше,

– рассказала одна выпускница.

Ученики на выпускном вечере вместо последнего вальса учили гуцульские танки и пели песни, а после полуночи поднялись на возвышенность, где встретили восход солнца.



Выпускники специализированной школы-коллегиума НаУКМА в Северодонецке / Фото "Общественное"

А выпускники Кропивницкой гимназии имени Шевченко выбрали поездку на море. Дети вместо выпускного наряда купили купальники, а "праздничную программу" решили планировать уже на месте.

"Вместо одного дня празднования у нас будет четыре, и к тому же это отдых на море. Поездка стоит две тысячи гривен, а с собой я буду иметь гривен 600 – 700 для отдыха на четыре дня", – рассказала одна ученица.

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Ведущий Юрий Новосад рассказывает, что сейчас выпускникам предлагают варианты празднования в частных домах за городом, в коттеджах, в Карпатах и ​​тому подобное.

"Преимущество такого выпускного именно в том, что он длится не 10 часов, как в ресторане, а в течение трех дней как минимум. В стоимость входит проживание, трансфер в обе стороны", – рассказал он. По стоимости такое путешествие может составить около 2500 гривен за одного человека.

Также ученики заказывают и стилизованные вечеринки.

Например, один класс выбрал стиль одежды из кожи и латекса. Это было как минимум оригинально. Были выпускники, которые всем классом заказали организацию прыжков с парашютом. Также были выпускные в стиле "Бумажного дома", "Luxury Dubai" и т.д.,

– добавляет Новосад.

Кроме того, многие выпускники выбирают вместо празднования путешествие за границу. Чаще всего выбирают визиты в Будапешт, Хорватию, Венецию и Амстердам.

Возвращение к традиционному формату

Однако большинство выпускных вечеров в этом году все же происходит в традиционном "ресторанном" формате. Например, в Ровно, Хмельницком и Мукачево состоялись парады выпускников и прощальный вальс.

Также в этом году выпускники из-за непогоды часто отказывались от встречи восхода солнца.

На самом деле выпускной возвращается к привычному нам формату с ресторанами, вечерними платьями. Если в прошлом году это было "подпольно торжественное" событие или шашлыки, то в этом – уже в обычном формате,

– говорит сопредседатель общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова.

Сколько потратили на выпускной-2021? В среднем выпускной в ресторане может стоить родителям в 10 тысяч гривен, в зависимости от города.



Традиционные выпускные в школах / Фото Unsplash

Основные расходы – на ресторан, праздничное оформление, дальше все зависит от желания и способности родителей. К сожалению, не исчезла и практика "подарка школе". После 11 класса родители учеников собираются средствами на подарок для школы – это либо денежный подарок, либо драгоценный предмет для класса.

Карантинные мероприятия во время выпускных

Елена Парфенова отметила, что в этом году практически не было нарушений и скандалов на школьных выпускных.

Что касается карантинных рекомендаций на выпускных, то школы преимущественно придерживались рекомендаций Минздрава на торжественной части, в то же время по празднованию вне школы – рекомендаций не было.

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В то же время образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что школа отвечает только за торжественное вручение свидетельств о полном общем среднем образовании.

А любые мероприятия после завершения официальной части выпуска из школы – это свободное решение выпускников и их родителей, к чему школа не имеет отношения.